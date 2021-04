Layda teme al debate por desconocer Campeche: Diputadas

Contrario a lo que propone Mario Delgado, la candidata lo está pensando

En conferencia de prensa, el pasado sábado 17 de abril, Mario Delgado Carrillo, Presidente Nacional de Morena, consideró que es necesaria la participación Layda Sansores en el debate entre candidatos a gobernador programado para el 7 de mayo; sin embargo, la candidata a la gubernatura por la coalición “Juntos Haremos Historia en Campeche”, insistió en que aún definirá si asiste o no, argumentando que todos los adversarios asistentes al debate estarán en su contra.

Durante la entrevista con varios líderes políticos de Campeche, se les cuestionó cuál consideran que sea el mayor temor de la candidata por Morena y PT, al ser evidente que continúa poniendo en duda su asistencia al debate, por lo que en su mayoría coincidieron en que hay un desconocimiento total del Estado.

“La candidata no conoce al estado, prácticamente no ha estado, pues muchos años fuera de Campeche y no conoce las necesidades de las comunidades, de los municipios y solamente la vemos cada 3 o cada 6 años apareciendo, la hemos visto en diferentes partidos políticos, siempre por grandes cargos de elección popular y plurinominal, entonces, qué le ha dado ella a nuestro Estado en todos estos años, la verdad que nunca le ha dado un resultado bueno a Campeche; este tema de no presentarse demuestra que no conoce nuestro Estado, a nuestra gente y mucho menos conoce las necesidades, ella solamente ha hecho política en otros lados, no aquí y estas son las consecuencias”, dijo la Diputada priista, Guadalupe Torres Arango.

“Layda tiene un desconocimiento total de lo que el Estado necesita, sabemos que los turistas electorales simple y sencillamente nada más vienen de paseo y a sacar lo que se pueda de las elecciones y al no haber ganado, pues nunca ha trabajado por el bien de Campeche, ya lo ha manifestado en otras ocasiones, que ella desde los cargos públicos que ha tenido, jamás hemos visto que Campeche salga beneficiado, solo brinca de lugar en lugar sin pensar en el Estado y en las necesidades de los campechanos y hoy no es la excepción, ella solo busca satisfacer su ego teniendo una gubernatura que no le corresponde y tampoco la merece”, comentó la Diputada del PRI, Leonor Piña Sabido.