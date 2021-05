Layda y Eliseo compiten por exhibir quien ha hecho un peor trabajo como Alcalde

Al acercarse el final de las campañas políticas, los campechanos esperamos candidatos que hagan propuestas, que llamen a la unidad y al trabajo en equipo para salir adelante de esta crisis que ha representado la pandemia por Covid-19, opinó la diputada Leonor Piña Sabido. La Presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado, lamentó que los candidatos de Morena Layda Sansores San Román y Eliseo Fernández Montúfar de Movimiento Ciudadano (Moci) ya no compitan por ver quien tiene mejores propuestas, sino más bien para saber quién de los dos habría hecho un peor trabajo como Alcalde.

En las últimos días, Fernández y Sansores se enfrascaron en un pleito personal donde ha trascendido existen denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de ambos por peculado, uso de facturas falsas, entre otros ilícitos.

“Campeche necesita políticos que realmente conozcan el trabajo y la fuente de los recursos que llegan al estado, pero que, sobre todo, los sepan administrar, no necesitamos improvisación, ni menos aún ocurrencias”, declaró.

La legisladora priísta aseguró que los ciudadanos están cansados de los pleitos “por ver quién es el peor de los dos” y exige propuestas, compromisos serios siendo el único que ha presentado un plan consistente Christian Castro Bello, abanderado de la alianza Va X Campeche.

Puntualizó que Christian encabeza las preferencias electorales rumbo al 6 de junio, “lejos de distraerse en pleitos, en acusar o que se yo, nuestro candidato sigue lanzando propuestas, sigue caminando los municipios y escuchando a la gente, eso necesitamos gente comprometida, gente que le intereses saber que pasa en las comunidades, que necesitan los campechanos”.

A g r e g ó , “ C h r i s t i a n seguramente ganará l a gubernatura, porque contra él no existen señalamientos de peculado, corrupción o desvió de recursos, él ha entregado cuentas claras las veces que ha sido funcionario y hoy con las manos limpias está listo para gobernar Campeche”.

Hizo un llamado a los ciudadanos para comparar los proyectos políticos y reconocer quien de los tres tiene un proyecto firme. Insistió que mientras la candidata de Morena es una turista electoral que viene cada seis años a intentar engañar a los campechanos, el de Moci es un corrupto, mentiroso que demostró no tener capacidad, ni para gobernar un municipio.

“Los resultados están a la vista, no lo inventamos, uno ocultó información y dejó un municipio deshecho, la otra candidata no conoce Campeche, no podría gobernarlo, pero tenemos un candidato joven que toda su vida ha estado aquí y se ha preparado para darle mejores condiciones a los campechanos”, cerró.