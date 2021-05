Layda y Eliseo decepcionan

Los candidatos de Morena y Moci sólo se han dedicado a decir mentiras y lanzarse agresiones verbales; además carecen de propuestas reales

Las malas manías, las agresiones hacía sus oponentes, así como las mentiras y las pocas propuestas en campaña política, fueron parte fundamental para que Layda Sansores Sanromán y Eliseo Fernández Montufar, de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano (Moci), respetivamente, decayeran en el gusto de los ciudadanos de los 13 municipios de Campeche.

Y aunque vociferaban que querían un nuevo cambio para el Estado de Campeche, ninguno de los dos propuso programas que puedan beneficiar a las comunidades de todos los municipios, sin embargo, los pleitos, agresiones verbales, así como acusaciones entre ambos, son parte de los calificativos de los ciudadanos hacia los dos políticos que no quieren a Campeche y que solo tratan de engañar a las familias.

En el municipio del Carmen, las familias locales esperaban propuestas y proyectos como impulsar la economía del municipio, sin embargo, tanto Sansores Sanromán y Fernández Montufar optaron por prometer programas que nunca explicaron de que se trataba.

Pero además, en vez de caminar por las calles de la isla y escuchar las necesidades de los ciudadanos, simplemente se dedicaron a guardarse y hacer reuniones con familias que solo ellos conocen, así como no solo es en la isla donde ese tipo de políticos no camina, si no que los mismo pasa en la capital del Estado en donde solo se reúnen con su poca militancia que les queda que son sus aduladores en las redes sociales.

Para colmo, quienes trabajan con ambas personas, solo pasan casa por casa y dejan su propaganda política, porque los dos candidatos a la gubernatura se cansaron o ya no les queda fuerzas para caminar, y aunque uno tiene juventud y la otra edad avanzada, no quieren escuchar, ni atender las peticiones de la ciudadanía en general.

En Ciudad del Carmen, pescadores, comerciantes, empresarios, ganaderos, campesinos e integrantes de sindicatos, se quedaron a la espera de ser visitados por los candidatos de Morena y Moci, porque solo fue en el primer día de inicio de campaña que prometieron atender y escuchar a los sectores productivos, sin embargo las cosas cambiaron y a unos días del cierre de campaña, no creen que ambos candidatos regresen a Ciudad del Carmen.