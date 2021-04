Layda ya no tiene ideas

Sus mentiras no surtieron efecto en Carmen y mejor optó por no regresar porque nadie cree en la candidata sexenal que al parecer ha entendido que no puede engañar a los carmelitas

Lo que empezó con una serie de promesas de campaña a favor de los ciudadanos carmelitas por parte de Layda Sansores Sanromán, hoy todo quedó en el olvido, porque la candidata sexenal a la gubernatura del Estado de Campeche, por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no regresó a Ciudad del Carmen, ni a sus comunidades.

La ciudadanía muestra cierta molestia, porque luego de ir a su casa o comercio y donde Sansores Sanromán prometió regresar para plantearles proyectos, la realidad es otra, porque todo hace indicar que a la candidata a la gubernatura se le acabaron las ideas y ahora solo se dedica a pelear contra su rival Eliseo Fernández Montufar. Los ciudadanos están a la espera de propuestas que saquen adelante al municipio del Carmen y no nada más que sean promesas.

Lo que es un hecho, es observar a quienes intentan ser gobernador de Campeche, pero solo que no tienen ideas o simplemente caminan o hacen sus reuniones en privado. Las campañas políticas se trabajan mediante el acercamiento con los ciudadanos, empresarios, comerciantes, estudiantes, mujeres emprendedoras, sectores productivos y todo lo que fomente la economía del Estado, pero no con mentiras, ni ideas de cómo trabajar en una administración estatal.

Quizá Layda Elena Sansores entendió que no se les puede engañar a quienes viven en la isla y por eso optó en no regresar, porque todo se pintaba bonito al inicio de su campaña hace poco más de tres semanas, sin embargo, ahora no se acuerda que existe Ciudad del Carmen y sus comunidades. Antes quienes crían en su candidata hoy están con quien en verdad busca trabajar por Campeche y el municipio del Carmen.

Una vez más los políticos desgastados de hace décadas entendieron que su tiempo pasó y hoy es el tiempo de los jóvenes que compiten a diversos cargos de elección popular, quienes conocen más el trabajo en las comunidades y sus 13 municipios, porque luego de 20 años quienes estaban en otros estados del país regresan y quieren que los adopten por el solo hecho de reír, saludar de manos o bien regalar una camiseta, pero esos tiempos pasaron y hoy las cosas se ganan con trabajo de campo y la atención a los ciudadanos.

Muchos se preguntan porque Sansores Sanromán nunca hizo propuestas concisas y proyectos razonables, lo único que prometió fue cambiar a todo Campeche, pero nunca aseguró que tipo de trabajo haría a favor de Ciudad del Carmen, porque hasta hoy no regresa y eso de que el primer día de campaña política, dijo que amaba Ciudad del Carmen, pero lo que no sabe es que los carmelitas no perdonan.