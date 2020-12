Lazarus a la cola, no será candidato en Carmen: Rashid Trejo

Rashid Trejo Martínez, Diputado de Morena, confirmó su interés por ser candidato a la Alcaldía de Carmen, o bien Diputado federal para el proceso electoral del 2021. El legislador indicó que está listo para seguir impulsando a la cuarta transformación desde cualquier trinchera.

En este contexto, se le cuestionó por la llegada de ex priístas y ex panistas a las filas de Morena; trascendió que uno de ellos sería el ex Alcalde de Carmen Pablo Gutiérrez Lazarus, quien aspira a regresar a la Alcaldía.

Recordó que Morena abrió sus puertas a todos con el objetivo de avanzar en la consolidación de la cuarta transformación, sin embargo, consideró que estos personajes deberán ir a la fila y ganarse un espacio en el movimiento.

“Todos los que quieran un cambio una transformación para el Estado y sus 13 municipios son bienvenidos, claro que se escuchan voces de muchos militantes y simpatizantes que están inconformes por todo lo ocurrido… sí vienen a abonar son bienvenidos, pero sino tendrán que irse a la cola”, declaró.

Consideró como ilógico que se dé cabida a quienes hace un par de años despotricaban contra Morena y el Presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, también reconoció que no está en sus facultades decidir quién llega y qué trato tendrá.

Mencionó que ello dependerá de la cúpula de Morena, a quienes pidió escuchar el sentir de los militantes sobre este tema.

“La molestia aquí de los morenistas fundadores y simpatizantes es de que ellos llegarán a ocupar un cargo de elección popular, ellos dicen que sí pueden venir, pero tienen que hacer trabajo de dos años para que puedan obtener un cargo de elección popular, hoy por hoy no pueden, deberían ser bienvenidos, pero no pueden obtener un cargo de elección popular”, añadió.

Finalmente, dijo que su partido cuenta con figuras fuertes y suficientes para representarlos en las boletas el próximo año; remarcó que competir bajo las siglas morenistas resulta atractivo pero esos espacios deben ser para quienes han trabajado desde hace tiempo por la 4T.