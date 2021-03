Lazarus hace desechables a Ochoa y a Cazarín

Morena la vuelve a hacer desplazando a sus bases

Layda Sansores San Román impuso al ex comisionado Nacional de Seguridad Pública en el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, Renato Sales Heredia como candidato de Morena a presidente municipal de Campeche.En Carmen le entregó la candidatura a Pablo Gutiérrez Lazarus, que cuando era militante del PAN, ella lo consideraba insensible y que no permitía el desarrollo de ese municipio, el panista desplazó a morenistas de amplia trayectoria como Alejandro Gómez Cazarín y al ex priísta Ramón Ochoa Peña que hace tres años fue el candidato por esa posición.

El Partido Morena, confirmó el nombre de quienes serán sus abanderados por las Alcaldías, para ello uso encuestas que nadie sabe ni como, ni cuando se hicieron, desconociendo su metodología y quien las realizó los perdedores aceptaron el resultado sin poner resistencia. Los Alcaldes de Escárcega Rodolfo Bautista Puc y de Tenabo María del Carmen Uc Canul buscarán la reelección de manera oficial.

En Champotón se eligió a la diputada Claudeth Sarricolea Castillejo, quien ha tenido un paso gris por la actual Legislatura, donde pocas veces tienen participación y constantemente falta a sus labores legislativas.Para Candelaria Morena designó a la esposa del extinto líder campesino Armando García, María Candelaria García González; en Calakmul el candidato será Luis Enrique Álvarez Moo.

En Calkiní las supuestas encuestas favorecieron a la maestra MaydaMass Tun, en Hecelchakán a Ana María Baaz y en Hopelchén a Renee Kú Ceh, quien superó a la también diputada Selene Campos Balam.Los morenistas tendrán como candidata en Seybaplaya a Magdalena del Socorro Jiménez y en Dzitbalché a Roberto Herrera Maas. La última candidatura, la de Palizada recayó en Karina Aurora del Jesús Díaz Hernández.