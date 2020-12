Lazarus y Pozos desplazan a morenistas

En Carmen y Campeche, estallan redes sociales reprobándolos

Trascendió ayer que Pablo Gutiérrez Lazarus será el candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Carmen, pese a las acusaciones y juicios por desvíos de recursos que cursan en su contra de cuando fue Alcalde.

¿En dónde queda el precepto de Morena con el “No Robarás”, del discurso presidencial?

Hace unos días publicó una foto sentado en la proa de un cayuco en estero en apariencia redactando su renuncia al Partido de Acción Nacional, en sus redes sociales acompañando un texto donde anunciaba su salida del partido que lo cobijó para la Alcaldía. Se sintió el Aurelio de la película Tiburoneros de 1963.

Hoy después de su salida del PAN, por ser rebasado por otros actores políticos del blanquiazul, llega al Movimiento de Regeneración Nacional desplazando a varios militantes y aspirantes al mismo cargo del partido del Presidente López Obrador.

En un acto de incongruencia pero de notoria muestra de desesperación de uno de los asesores de Eliseo Fernández, se integra a ese movimiento lejano a su ideología de ex Alcalde y de ese movimiento, con lo que creará una fuerte ola de descontento ante la inminencia de la entronización.

Si antes, el dirigente municipal de Morena había declarado que no dejarían llegar al casi ex panista Fernández Montúfar por sus nexos con empresarios yucatecos, argumentando Gómez Casarín que no se debía desplazar a los líderes naturales de Morena, con lo que el inminente arropamiento de Pablo Gutiérrez Lazarus, tendrá que tragarse sus palabras (Alejandro Gómez) porque como Raúl Pozos llega a desplazar en el municipio de Campeche a quienes han trabajado por construir ese movimiento simpatizando con Amlo.

Uno de los padrinos de Gutiérrez Lazarus, Juan Mendoza Vior, renunció también al PAN hace unas semanas mientras se fraguaban estas negociaciones con lo que la infantería de Morena, quedará rezagada una vez más del escalafón político demostrando que tienen que hacer uso de otros nombres y hombres porque entonces Morena no tiene cuadros que puedan ofrecer posibilidades de triunfo y tengan que apelar a reputaciones como la de Gutiérrez Lazarus que está a un paso de ser encarcelado por las acusaciones de desvío de recursos cuando ejerció como Alcalde.

¿Quién decide darle ese encargo a Pablo Gutiérrez? Se especula que Layda Sansores, quien de igual modo hace acuerdos con el ex priísta Pozos Lanz para desplazar a los militantes de Morena ante la supina idea de no poder ganar por sí mismos y no confiar en la militancia de Morena, para aliarse con sus adversarios ideológicos creando así, la construcción antinatura de una candidatura absolutamente incongruente desde el punto de vista ideológico a menos que necesiten un mecenas como Mendoza Vior, para tales fines. Morena con Ex Panista.

Rompiendo todo perfil ideológico, la virtual nominación de Gutiérrez Lazarus, contradice el discurso del jefe máximo de Morena, López Obrador, quien abomina todo político que provenga de Acción Nacional y más si es Calderonista como Pablo Gutiérrez Lazarus.

Llegada de Pozos Lanz a Morena, fuertemente criticado entre militantes

Raúl Pozos Lanz, quien militó en el PRI por casi 40 años, formó parte del grupo de legisladores que aprobaron las reformas estructurales del ex Presidente Enrique Peña Nieto; tras no recibir apoyo a su proyecto por la gubernatura, presentó su renuncia al tricolor.

En días recientes, decantó su apoyo por Layda Sansores, al asegurar que pone pausa a su proyecto de ser gobernador. Sansores respondió con un video dándole la bienvenida al movimiento, lo que fue ampliamente criticado por sectores de este partido.

“Mira, considero que todas las personas que vengan al partido Morena con ganas de aportar y dar lo mejor de sí mismos, de dar su estructura, va a ser en beneficio, es lo que puedo opinar al respecto”, dijo la ex regidora, Bertha Pérez.

Puntualizó que el partido ha dictado reglas claras en torno a las candidaturas, y no será fácil para nadie alzar la mano y esperar una candidatura, “todo será sometido a las encuestas y él que tenga aspiraciones legítimas, que cubra los requisitos estará, nosotros trabajamos para ello y adelante que en las encuestas la ciudadanía sabrá a quien elegir”, finalizó.