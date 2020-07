LECB, cerca de cancelarse

José Faisal, Presidente de la Liga Estatal Campechana de Béisbol, admitió que luce complicado se realice la temporada 2020-2021

Con la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol cancelada desde hace más de 15 días, a la afición campechana le queda esperanza de ver béisbol presencial, en vivo y a todo color, con la campaña 2020-2021 de la Liga Estatal Campechana de Béisbol, sin embargo, la campaña de este circuito está en veremos, más cerca de la cancelación que de poder llevarse a cabo.

Así lo dejó entrever José Faisal Cahuich, presidente de la LECB, quien admitió que a la fecha no se ha podido llevar a cabo ninguna reunión presencial por la situación de la pandemia del coronavirus, sin embargo, mantiene un contacto virtual con los dirigentes.

En entrevista, habló del futuro inmediato del circuito, que luce sombrío, y admitió que hoy por hoy lo primero es el tema de garantizar la salud de todos los involucrados en el rey de los deportes.

Cuestionado sobre si continuaban los planes de arrancar en septiembre la campaña, Faisal Cahuich señaló: “Pensábamos eso hace un tiempo pero ahorita el repunte en los contagios, la pandemia ha estado incrementándose, vemos un poco complicado poder arrancar en septiembre u octubre, tenemos que esperar un poquito más para ver si las condiciones de salud sean las ideales porque los equipos se sostienen con las entradas del público y al no haber entrada del público sería un poco difícil, pero vamos a esperar lo que determinen la Secretaría de Salud y las autoridades para poder tomar una decisión que sea en beneficio de todos los equipos y de toda la afición”, precisó.

-¿En estos momentos, ante la situación epidemiológica, bajaría el telón de la temporada?

Pues no queremos descartar hasta que no tengamos, pues ves que la vacuna mencionan que pudiera llegar en septiembre, son especulaciones, no tenemos nada ahorita ni tampoco podemos reunirnos con los directivos, hemos tenido pláticas con los directivos en lo grupos de redes sociales, pero ninguna presencial, pues el problema de la pandemia está muy fuerte ahorita y nadie puede venir a las reuniones ni tampoco es sano poder estar reunidos, así que en estos momentos estamos en una incertidumbre, todo depende de cómo vaya la pandemia, si la vacuna pudiera estar sería una alternativa muy buena para la liga y si no, a lo mejor no podamos continuar por lo que resta.

Dijo que para la edición número 39 se estaba manejando ocho equipos con opción a tener dos más, “pero te repito, ahorita los Ayuntamientos están más enfocados en el problema de la salud que lo referente al béisbol, por eso no los hemos estado molestando porque sabemos del gran compromiso que tienen con la comunidad y le estamos dando prioridad, primero a la salud, y luego a las actividades deportivas,

-¿Es conveniente tomar la decisión suspenderla por este año y reiniciar la edición con otra perspectiva el próximo año?

-Si, está latente todo, ahorita no podemos decir no hay o sí hay porque tenemos que esperar los tiempos, pero primero la salud, nosotros anteponemos la salud de los aficionados, de los peloteros, de los directivos, de todos antes de poner exponer a la gente, primero la salud y si sale la vacuna pues podríamos hacer algo, sino sería hasta el siguiente año -finalizó.