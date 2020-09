LECB solo se jugaría con público

La temporada 2020-2021 de la Liga Estatal Campechana de Béisbol se llevaría a cabo únicamente si aficionados pueden ingresar a los estadios

La Liga Estatal Campechana de Béisbol no baja la guardia y mantienen esperanzas de poder jugar la Temporada 2020-2021, si la pandemia lo permite, y espera que el semáforo sanitario pase a color verde para poder arrancar, lo que estiman podría ocurrir en noviembre o diciembre, señaló el presidente José Faisal Cahuich, quien añadió que si no es con público no habrá manera de poder sacar adelante la campaña.

Comentó que por el momento debido a la situación epidemiológica, sólo se han realizado juntas virtuales en las que cinco equipos de los municipios de Tenabo, Champotón, Escárcega, Candelaria y El Carmen han manifestado su intención de participar, y tres clubes más esperan que se dé luz verde para poder confirmar su participación.

Faisal Cahuich recibió con júbilo la noticia de que el Estado muy pronto podría pasar a semáforo verde, “estamos sosteniendo las juntas virtuales con los directivos de la liga para ir planeando la siguiente temporada siempre y cuando la pandemia lo permita”, aclaró.

“Hay interés de varios equipos y estamos en la mejor disposición de poder tener una buena temporada de la LECB. Como comunidad esperemos que la pandemia termine para que se reactiven los comercios y por supuesto las actividades deportivas, que son tan necesarias para nuestra juventud y para la ciudadanía en general”, indicó.

Mencionó que hay por el momento cinco equipos que han manifestado su intención de participar si se autoriza que se juegue la temporada: Gigantes de Tenabo, Águilas de Escárcega, una escuadra de El Carmen, Vaqueros de Candelaria, Piratas de Villamadero y posiblemente Champotón y otro equipo de Ciudad del Carmen.

“Están por confirmarnos, son los que ya están, ahora Calkiní y Hecelchakán estamos en pláticas con ellos para ver de qué manera puedan regresar a la Liga, también en Seybaplaya hay un gripo que mostró interés, estamos trabajando con ellos y ver la manera que se puedan integrar”, abundó.

“Nosotros esperamos que en noviembre o diciembre, y siempre y cuando las condiciones de la pandemia sean las idóneas pues porque tenemos que cuidar la salud de la afición, de los peloteros, directivos, en fin de toda la gente relacionada con el béisbol, pero confiamos en que primero Dios hay la esperanza de que como comunidad la pandemia nos deje y podamos reactivar tanto el comercio como las ligas deportivas de nuestra entidad porque es una necesidad para todos los jóvenes y toda la sociedad por tener una actividad deportiva al aire libre”, sostuvo.

Dadas las condiciones económicas que se viven a causa de la pandemia del covid-19 que hacen complicado que los equipos puedan participar, Faisal Cahuich reiteró el apoyo que la Liga siempre ha otorgado, como son el patrocinio de todos los uniformes, “las pelotas que se utilizan durante toda la temporada también se ha apoyado, en ocasiones también hemos podidos ofrecer los bates de buena calidad, son las negociaciones que hacemos para poder generar una ayuda”.

“En este caso esperemos que los peloteros también se solidaricen con las directivas, ya no serán los mismos sueldos que normalmente se habían manejado, todo mundo es consciente de la situación e igual ellos (los jugadores) están poniendo su granito de arena sacrificando una parte de su salario para poder tener la temporada, en fin, todos estamos abonando para que haya temporada una vez más” insistió.

De igual forma, cuestionado acerca de que muchos jugadores están sin poder jugar y tener acomodo, por ejemplo, en la Liga Mexicana del Pacífico y otros circuitos regionales, indicó que esta situación abre las puertas para tener jugadores de buen nivel que puedan ser contratados en la Campechana.

“Hoy en día entre las ligas que se han manejado siempre solamente en Baja California va a arrancar una, la Meridana posiblemente no se lleve a cabo, entonces ahí va a haber mucho material humano a un precio muy accesible para todos los equipos, eso es una ventaja ahora, que se pueden contratar buenos peloteros por una cantidad considerable baja”, apuntó.

Asimismo, indicó que ya cuentan con los protocolos que la Federación Mexicana de Béisbol envió, “ya lo tenemos, a la entrada de los estadios todo mundo tendrá que portar cubrebocas, habrá toma de temperatura, gel, en fin, hay una serie de medidas que nos envió la Federación y también la Secretaría de Salud nos hará las indicaciones correspondientes, nosotros tenemos que acatar todas las disposiciones que emiten por la seguridad de la afición, de los peloteros, en fin, queremos que sea una fiesta deportiva sin tener el riesgo de un rebrote o mayores contagios, vamos a estar muy pendientes de todas las indicaciones de la Secretaría de Salud para llevar a buen cabo esta temporada y que haya buen béisbol en Campeche”, añadió.

– ¿Jugarán con público o sin público en los estadios?

“Tendría que ser con público, el caso de la LECB no tenemos otra manera de poder jugar por los ingresos que representa para cada equipo la venta de entradas, de refrescos, de cervezas, comida, en fin, es un ingreso que es muy importante para cada uno de los equipos. Jugar sin afición lo vería muy difícil, no estamos en posibilidad de poder hacerlo, no tenemos la infraestructura para poder llevarlo a cabo, si para la Liga Mexicana fue muy difícil para ellos poder hacerlo, y es una liga más grande, de mayores recursos, en el caso de nosotros no estamos en las condiciones de poder llevarlo a cabo de esa manera”, finalizó.