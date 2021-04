Legisladores apoyan propuesta de enjuiciar a Eliseo Fernández

Legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) avalan la propuesta del candidato a la Presidencia Municipal de Campeche por la coalición “Va X Campeche”, sobre el presunto desvío de recursos por parte del hoy candidato a la gubernatura de Campeche, Eliseo Fernández Montufar.

“Se han hecho muchas acusaciones que, sin embargo, por las mismas argucias jurídicas que ha tenido el Ayuntamiento no se han podido comprobar hasta este momento, por lo que es necesario que exista un cambio en esta administración para analizar y revisar todas las fechorías que han cometido desde el interior del Ayuntamiento de Campeche, pues ya sabemos que sí se han desviado recursos, que hay falta de servicios públicos y de atención a la ciudadanía en todo lo concerniente al Ayuntamiento, y pues la pregunta es dónde está ese dinero del presupuesto que del mismo Congreso del Estado se le ha estado aprobando año tras año durante esta última legislatura, no hay donde lo canalicen, no vemos servicios públicos de calidad, no vemos atención ciudadana en el alumbrado público y tampoco vemos las mejoras en ninguna de las partes de la ciudad, por el contrario, sí vemos más baches, falta de luminarias, hemos visto que tenemos el gran problema de la oscuridad en las calles, y pues bueno, aquí evidentemente hay mil faltas administrativas que tienen que ser investigadas a detalle, donde, incluso, tienen que intervenir todas las instituciones y autoridades que sean necesarias para poder aclarar estos temas y entonces sí, el deslinde de responsabilidades correspondientes”, señaló la Diputada priista, Leonor Piña Sabido.

Por otra parte, sus homólogos manifestaron que reprueban a la administración encabezada por Eliseo Fernández Montufar por usar el recurso del erario para fines políticos, pues en su momento buscaron promover la imagen en actos anticipados de campaña de la que fuese Diputada panista, Biby Karen Rabelo de la Torre.