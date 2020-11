Legisladores, incapaces para resolver temas sociales: Durán Moo

Uso lúdico de marihuana sacude iglesias evangélicas y censuran aprobación

El Presidente de la Comunidad Evangélica de Campeche, Alfonso Durán Moo, se pronunció en contra de la aprobación de la legalización del consumo de la marihuana con fines lúdicos y la calificó como una ley descabezada que confirmó una vez más que los legisladores no tienen la capacidad de solucionar los problemas de la sociedad.

“Ley tras Ley que van dando con un carácter que lo que hace es ir legalizando para no seguir luchando con esta situación, todos sabemos que la solución es no usar enervantes, pero como no hay programas para dejar de caer en esas adicciones, lo más fácil es permitir aunque sea de forma limitada el uso de esta sustancia nociva que ha arruinado la vida de muchas personas”, señaló.

Si bien consideró que el consumo de este producto también va relacionado con el crimen organizado y situaciones sociales caóticas, sin embargo, no es la solución y se debe atacar de otra manera desde el Gobierno, con otras estrategias que solo van a provocar que vaya en aumento las adicciones en el país.

Refirió que a nivel nacional la Iglesia Evangélica actuará al respecto como siempre lo ha hecho con otros temas que consideran como problemas sociales, como los matrimonios homosexuales, embarazos prematuros y el uso de cualquier droga.

“Siempre seremos baluarte de esos males sociales, jamás quitaremos el dedo del renglón que el consumo de esta sustancia es dañina para la sociedad. Esperemos que la sociedad no se deje llevar aunque esto se convierta en Ley a la que le llamo ley descabezada, ojala la gente tenga una postura sólida y decidida, que no nos dejemos de manipular”, subrayó.