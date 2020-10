Letal si hay rebrote de Covid en Campeche: Empresarios

Sector empresarial no aguantaría otro cierre parcial o total por rebrote de Covid: Carlos Tapia

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Tapia López, aseguró que de llegar a darse un rebrote de coronavirus en el estado de Campeche, vendría a tirar a la basura todo lo que se ha logrado en los meses que se ha pasado del color amarillo al color verde, además, el sector no podría aguantar otro cierre parcial o total.

En entrevista, dijo que tras el confinamiento pasado, la Canaco realizó un sondeo donde se logró recabar la respuesta de 70 empresas, lo cual dio como resultado que 15 empresas están cerradas con próxima apertura que representan el 20 por ciento de los encuestados, 4 lamentablemente tan cerradas que equivalen al 6 por ciento del total de las 70 empresas, pero a estas le están acercando todo tipo de apoyo de la Canaco, Programa Impulsa, del Nafin, de la Sedeco, para intentar que no mueran definitivamente. Actualmente se encuentran laborando de manera normal 51 empresas que representan el 74 por ciento del sondeo y esto hace ya el 100 por ciento de las 70 empresas encuestadas.

En este sentido y evitando que en Campeche se pueda tener un rebrote, lo cual es lo que menos se quiere, aseguró que todas las empresas que están laborando de manera normal, aplican todos los protocolos de seguridad e higiene para los cuidados de los empleados y comensales que llegan a los lugares.

Señaló que la entrega de créditos ha beneficiado al sector para reactivarse y generar liquidez, ante estos últimos meses de incertidumbre que se han tenido debido a la pandemia.

“Nosotros, a través de la Canaco, nos hemos comprometido con la ciudadanía para respetar todos los lineamientos y protocolos que se han dado a conocer, ya que, incluso, hemos tomado y brindado cursos como marketing y promoción, dado que es importante irnos ganando la confianza de la ciudadanía”, dijo.

Indicó que, desde que Campeche fue uno de los Estado que pasó a un color amarillo muchos de los afiliados a la Cámara empezaron a respirar pues ya no podrían resistir más meses con las puertas cerradas, sus economías estaban colapsando a un punto de que empezaban a despedir gente.

Finalmente, exhortó a los ciudadanos a no relajar las medidas sanitarias. Dijo entender que mucha gente tal vez esté cansada del confinamiento, pero apuntó que si van a salir sea con todas las medidas necesarias y solo lo necesario.

Otro confinamiento provocaría cierres de comercios: Del Río

“Nadie, ningún sector podría aguantar otro confinamiento lo cual derivaría en cierres de los comercios que se han ido levantando tras muchos meses de cierre, en caso de tenerse un rebrote por Coronavirus”, sentenció el dirigente estatal del Consejo Coordinador Empresarial en Campeche (CCE), Víctor del Río R. de la Gala.

Destacó que en este semáforo verde los beneficios obtenidos es que más actividades ya se están desarrollando, pero en el entendido de que se tienen que seguir todos los protocolos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud.

“El estar en semáforo verde no significa que todo mundo pueda hacer lo que se le dé la gana, pues están muy claros los protocolos para cada semáforo y en el caso de Campeche, un mayor número de actividades puede desempeñar sus labores, pero siempre y cuando se sigan las reglas”, dijo.

Indicó que tras largos meses de puertas cerradas, mucha gente perdió sus empleos, otros perdieron sus cosas materiales y comercios cerraron sus puertas de manera definitiva, el color amarillo y verde ha permitido que más actividades puedan desarrollar sus labores, atrayendo paulatinamente y con todos los cuidados una recuperación en el tema económico.

El dirigente dijo entender que mucha gente, esta tal vez en un punto de desesperación porque aún continúan en el confinamiento, pero el semáforo verde es para que las actividades como comercios puedan ir generando economía, e ir recuperando tal vez algo de lo perdido tras los meses que estuvieron cerrados.

“Aún se tienen una situación complicada, pero que esto también les pega a todos y se tiene que entender que para perder lo menos posible se tienen que seguir todas las indicaciones, todos los empresarios están haciendo su mejor esfuerzo en estas semanas que el semáforo está en verde, pero en general a nadie le ha ido bien durante la pandemia”, concluyó.

Rebrote de coronavirus sería letal para el sector restaurantero: Cervera

El Presidente de la Cámara Unidos por el Desarrollo Integral Restaurantero (Cudir), Abraham Cervera Ganzo, sentenció que, de darse un rebrote de coronavirus en el Estado, para este sector sería letal.

En entrevista, dijo que si bien hasta el momento en el sector restaurantero la situación se mantiene controlada, sin embargo, están conscientes de que un rebrote de coronavirus vendrá, pues esto está pasando en muchos estados del país y en diversas partes del mundo.

“Si se tiene un rebrote que nos lleve al cierre otra vez de nuestras empresas, sería letal, si en el primero casi nos hizo que quebráramos, en el segundo es muy seguro que quebremos, porque no habría manera de poder soportar otro cierre de los negocios y muchos compañeros del sector con trabajo llegaron a sobrevivir, entonces, ahorita teniendo un segundo rebrote y hay otro cierre es muy seguro no sobrevivir”, expresó.

Añadió que la población deberá extremar precauciones, sobre todo, en las medidas de higiene, pues en los negocios se toman todas estas acciones para que no se tenga ningún contagio.

Indicó que el Gobierno del Estado está tomando las previsiones posibles, está hablando con todos los restauranteros y ha brindado las herramientas para seguir cuidando a los empleados y comensales.

“El gobierno ha hecho todo lo posible para que nos cuidemos, pero ya no es un tema de ellos, si no de la sociedad que comprenda y entienda que no podemos estar propensos a un rebrote, hay que tomar medidas y salir con cubrebocas, usar gel, y quien tenga síntomas hacerse pruebas, ya que es la única manera que la sociedad podamos erradicar el tema de la pandemia”, apuntó.

Comercios ambulantes, establecidos con permiso del Ayuntamiento: Ortega

“El ambulantaje es un sector que ha existido toda la vida, pero a muchos los vemos establecidos en determinados puntos con permiso de los Ayuntamientos y son negocios que tributan”, señaló la Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega Azar.

En entrevista, dijo que muchos de los carritos que venden dulces, que están en la calle, tienen permiso del Ayuntamiento, sin embargo, hay otros que aparecen en las calles ante las pérdidas de trabajo y si afectan al comercio local establecido.

Ortega Azar comentó que el ambulantaje siempre se ha tratado de combatir, pues se han hecho muchos programas como “Ponte al día”, “Tributa con el régimen de incorporación fiscal” y una serie de cosas que se han implementado.

“Todos los que tienen permisos del Ayuntamiento son los que se ven en los lugares ya establecidos, pues no es una competencia desleal porque ellos tienen una cosa establecida para pagar mes, con mes, tienen un permiso para laborar en los carritos de dulces, hay los famosos Food Truck, que están establecidos, que le pagan un permiso al Ayuntamiento, pero yo creo que hoy debemos de ser comprensibles y ponernos en los zapatos de todos”, expresó.

La dirigente de la Canacintra solicitó que se regule todo este comercio que sí afecta, pero hoy por hoy en los momentos que se vive, se debe de tener un poquito de comprensibilidad, porque además no se debe de perder de vista que el comercio ambulante les compra a los comercios establecidos para poder vender.

“Si bien el tema del ambulantaje ha ido en constante crecimiento y es algo complicado, pero las autoridades deberán de hacer frente, atender y regularlos”, apuntó.