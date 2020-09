Levantar la voz y no someterse al presupuesto federal: Nordhausen

Para el Coordinador de los Diputados panistas en el Congreso del Estado, Jorge Nordhausen Carrizales, el Gobierno del Estado no debe callar, ni aceptar los recortes presupuestales que ordenó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que los legisladores federales de su partido, están formando un frente para no permitir el recorte de recursos a estados y municipios; menos aún que el dinero se destine a proyectos y obras que exalten la imagen del primer mandatario.

Duro en sus críticas, el panista externó que no hay “una fuerza política en el estado que exija de manera airada al Gobierno Federal recursos”.

Se pronunció por alzar la voz y que Campeche no se someta al Presupuesto 2021, tal cual pretende el Gobierno Federal morenista.

“Se tiene que ajustar el nivel de testosterona, o sea, el campechano no puede estar callado ante estas atrocidades del Gobierno Federal, nadie dice nada, entonces, mientras la estrategia sea me someto a los designios del Gobierno Federal ahí está tu respuesta, toma recorte y cállate”, expresó.

Puntualizó que el Gobierno del Estado, así como los municipios, será seriamente afectado sino se hace algo. Reiteró que el PAN hará propuestas serias para revertir la propuesta que ya está en análisis del Congreso de la Unión.

¿Campeche está para aguantar los recortes? Se le cuestionó.

“Claro que no… el horno no está para bollos, es un grave problema, no tenemos por qué permitir que se recorten recursos, quiero escuchar una postura política de quienes Gobiernan los municipios y el Ejecutivo estatal, elevar la voz y no quedarse calladitos, no seamos cómplices de estas atrocidades”, terminó.