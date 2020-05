Ley Barbosa, un atropello e intervencionismo a la inversión privada: Méndez

La llamada Ley Barbosa de Educación representa un atropello e intervencionismo a la inversión privada, señaló el diputado Ramón Méndez Lanz, Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, al recalcar que ha causado tanta polémica qué hasta entre Morena hay desacuerdos.

“Como ustedes saben la Ley Barbosa me parece que atropella en buena medida los derechos de mucha gente que ha invertido en educación y hasta gente que está en su mismo partido, incluso, el señor Monreal lo declaró y me parece que como tal es una Ley que sacaron en el Estado de Puebla y por tanto es problema del estado de Puebla y de sus ciudadanos que lo quieran permitir”, subrayó.

En entrevista, al ser cuestionado sobre esa Ley que le permite al Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, tener control en los bienes muebles e inmuebles de las escuelas privadas, aprobada recientemente con la mayoría en el Congreso local de ese Estado, y el riesgo que se armonice en el resto del país, el también Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, recalcó que “son experimentos que hacen ellos y no me parece acertado en estos momentos y por el contrario, me parece que se debe incentivar la inversión en todos los sentidos para la dinámica económica que deba darse”.

Señaló que si bien no es inconstitucional, “sino una medida que sacan ellos y si lo aprueba su Congreso y los ciudadanos de Puebla lo aceptan es problema de ellos”, puntualizó.

Agregó que en el Congreso del Estado de Campeche estarán atentos, “pero, he escuchado de compañeros que ya saben de esta iniciativa y no están de acuerdo en absoluto”, enfatizó.