Libera Juez orden de aprehensión contra ex tesorero municipal

A pesar de contar con amparo, el ex funcionario tiene de plazo hasta el sábado para pagar determinada cantidad, de lo contrario corre el riesgo de ser detenido e ingresado al Cereso

Un juez penal en Campeche libró orden de aprehensión contra el ex-tesorero municipal Israel M., inmediatamente el ex funcionario inhabilitado buscó el amparo y protección de la justicia, para evitar su ingreso al Cereso, pero deberá pagar un monto económico como garantía antes del próximo sábado para que sea efectiva la orden del Juzgado Primero de Distrito.

El juez primero de control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral liberó una orden de aprehensión contra el ex-tesorero Israel M., la cual sería ejecutada por elementos de la Fiscalía de Justicia en las próximas horas, por ello le urgía que el Consejo de la Judicatura Federal le otorgara su protección, evitando por el momento pisar las celdas del Centro de Readaptación Social de Carmen.

Pero no la libra del todo, pues el juez federal dejó en claro que no aplica para órdenes de aprehensión en su contra emitidas por otra autoridad, por existir más asuntos legales pendientes en su contra, incluso, si por algún motivo no pagara la garantía (un monto económico no especificado) la suspensión temporal quedaría sin efecto y lo aprehenderían de inmediato.

Aunque el expediente de origen no se detalla en la demanda de amparo, cabe recordar que el ex funcionario es inhabilitado por el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Carmen, por el extravió de mil 500 recibos del Impuesto Predial en el 2017, lo que constituye un perjuicio en contra de las arcas del erario municipal.

Es necesario destacar que este ex funcionario municipal también es investigado desde marzo del 2019, cuando el actual tesorero municipal José Hernández May denunció irregularidades por el orden de los 350 millones de pesos detectadas en la administración municipal pasada.

Además del desvió de 33 millones de pesos que eran del aguinaldo de los obreros municipales y se utilizaron para pagar multas y recargos, por no enterar las cuotas obrero patronales de los dos mil 700 trabajadores municipales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.