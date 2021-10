Liberan a José Urueta Moha, consideran ilegal su detención

Fue liberado por el Juez de Control tras 48 horas de estar asegurado por los dos cargos que se le imputaban, por portar un arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas y usurpación de funciones

Por tecnicismos o interpretación rigurosa de ley, José del Carmen Urueta Moha líder del Sindicato de los Tres Poderes, fue liberado por el Juez de Control tras 48 horas de estar asegurado por los dos cargos que se le imputaban, por portar un arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas y usurpación de funciones, en un audio que el líder envió a delegados del SUTPMIDEC aseguró que sigue trabajando.

En ese mismo audio señala que su detención fue meramente política, que buscan desprestigiarlo, debido a que es un líder sindical que ha presionado a los gobernantes para que cumplan con los trabajadores, pero en ese audio, tampoco desmiente la acusación principal, la portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército en la camioneta que usa para recorrer el estado.

Se buscó a José del Carmen Urueta Moha para que respondiera las dudas que hay sobre su detención, sin embargo, no contesta las llamadas telefónicas ni recibe a ningún medio en las oficinas del SUTPMIDEC en Carmen, ya que su liberación fue porque el Juez de Control evalúo que la forma en que se encontró la supuesta arma y los uniformes no fue legal, sin embargo, esto no significa que no portara la pistola y los uniformes.

En su segundo “Martes del Jaguar”, Layda habló de esas detenciones, alegrándose porque los oficiales de la Guardia Nacional no se dejaron amedrentar por las declaraciones de Urueta Moha de su poder e influencias “…se identificaron ‘lo siento, ¡parejo!’ Eso me da gusto, ya se empieza a aplicar (la ley) por parte nuestra, por parte de la Policía Federal”, expresó.

Sin embargo, el Juez de Control que conocía del caso contra Urueta Moha considero que la forma en que se realizado la inspección y el aseguramiento del líder sindical no fue el adecuado.