Listo para desenmascarar a los corruptos y mentirosos en el debate: Christian

“Voy dispuesto a proponer mis programas de gobierno pero también a contestar agresiones”

“Estamos listos para desenmascarar a los mentirosos y corruptos en el debate”, afirmó el candidato a la gubernatura de la coalición Va X Campeche (PAN/PRI/PRD), Christian Castro Bello.

A horas del encuentro entra candidatas y candidatos a gobernador de Campeche, explicó que está listo para plantarse en el Centro de Convenciones y enumerar las mejores propuestas para el Campeche del futuro.

Significó que los ciudadanos esperan una confrontación de ideas y aunque reconoce que muchos llegarán con la estrategia del ataque, la mentira y el odio, él no perderá tiempo valioso para decir cómo hará que sus compromisos se cumplan desde el primer día de Gobierno.

“Estamos listos para el debate, hemos visto los ataques que ha habido en lo que va de la campaña, que si el ‘sobrino’, que si esto y lo otro, me tiene sin cuidado, la gente de Campeche sabe quiénes somos, soy Christian Castro, mi trabajo ahí está para que los campechanos lo revisen”.

“Yo no tengo nada que ocultar, seguramente veremos inventos, veremos mentiras, seguramente verán de qué manera desacreditar o manchar la imagen de un servidor, pero no tengan duda de que no tienen nada que decir, porque Christian Castro sí es el candidato que ha manejado con total responsabilidad cada peso de los recursos públicos donde hemos tenido la oportunidad de servir”, declaró.

Insistió que el debate será el escenario ideal para que los ciudadanos conozcan el proyecto de cada aspirante; reiteró que por un lado irá Morena con su bandera de transformación que significa destruir todo lo que ha dado resultados, mientras que el otro promoverá la ilusión de un Gobierno ineficiente como el que se tuvo en el municipio.

En cambio, siguió, las propuestas que él presentará responderán a las necesidades de la gente, son resultados de conocer Campeche, los 13 municipios y las necesidades más imperantes en cada región y sector.

“Por supuesto que no voy a perder el tiempo que se tiene en el debate, en contestar algo que sea irrelevante y que sea totalmente un disparate, pero a lo mejor sí salimos a contestar algo que la gente tenga que saber, la realidad”, apuntó.

El debate 2021 se desarrollará el día de mañana a las seis de la tarde en el Centro de Convenciones Campeche XXI, hasta ahora todos los candidatos salvo Layda Sansores San Román de Morena han confirmado su participación.

“Tenemos muy claro que la estrategia que van a manejar ellos es la que conocen, la división, el pleito, la violencia y por supuesto que la mentira, estamos listos ante eso, con todas nuestras propuestas, pero también por supuesto estamos listos para desenmascarar a quienes son los mentirosos y los corruptos”, finalizó.