Llegaré hasta las últimas consecuencias: Sergio Novelo

Tras las dos multas de más de 50 mil pesos impuestas a Eliseo Fernández por el Tribunal Electoral del Estado, el ex contralor del Ayuntamiento de Campeche, Sergio Novelo Rosado, precisó que las sanciones son sólo una muestra de la opacidad y de las irregularidades que se cometieron dentro de la Comuna.

Recordó que impuso denuncia por presunta falsificación de su firma ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción y dijo que no dejará en el olvido el seguimiento oportuno, ya que llegará hasta las últimas consecuencias.

Lamentó haber creído en su proyecto para alcalde de Campeche y terminar decepcionado de la forma en que todo se manejo de manera interna, “él es un muy buen mentiroso y ojalá la gente se dé cuenta de todo lo que nos ha mentido y solo quiere hacer e a la víctima”.

Indicó tal y como lo ha repetido durante los últimos 5 meses, sin temor estará dispuesto a declarar apegado a derecho así que “cuando me llame la autoridad, ahí estaré”.

Insistió en que por no prestarse a ser parte de actos irregulares se pudo haber recurrido a falsificar sus firmas pues no colocó sus rúbricas en diversos contratos que presentaban inconsistencias como estar pagados sin estar al 100 por ciento solventados, por lo que el Ayuntamiento tiene que mostrar toda la documentación y no sólo el contrato.

“Están usando de artimañas legales para atrasar el proceso, la entrega de todos los contratos, de lo que se le solicita, pero seguiré en el desarrollo de la denuncia y al final la autoridad hará lo conducente”.