Ignacio Carrión llegó a Campeche para triunfar

Entrenador de luchas asociadas, llegó para darle éxitos a los atletas en competencias internacionales.

“Mi mayor orgullo como entrenador en trece años de estar en Campeche, son 16 medallas Panamericanas y dos centroamericanos con atletas oriundos de este estado y ver a mis atletas en la selección nacional representando a su país”, lo anterior lo declaró con mucho orgullo, el cubano, ya más campechano que el pan de cazón, Ignacio Carrión entrenador de luchas asociadas.

“Ahorita tenemos a un buen grupo de jóvenes en lo que respecta a las luchas asociadas que tuvieron que irse a casa por la contingencia, donde la orden es no salir hasta que esto termine”, sin embargo, recalco Carrión, “ellos están trabajando, les estoy mandando sus trabajos, un entrenamiento del cual superviso a través de videos, en donde los atletas están cumpliendo al pie de la letra sus tareas para mantenerse en buena forma física”.

“Ellos diario nos mandan los videos como evidencia de que están cumpliendo con lo que se les ordena, les oriento lo que pueden hacer, claro está que no es lo mismo un entrenamiento individual supervisándolos, pero el objetivo es que lo estén haciendo alguna actividad física y aprovechando su tiempo en casa”.

“Estamos enfocados en un trabajo físico y aeróbico y trabajo de fuerza, para mantener lo trabajado”, apunto el entrenador, “lo técnico como son ya atletas de experiencia en su mayoría, solo en una semana nos ponemos al día en ese aspecto, pero el acondicionamiento físico es algo que se pierde muy rápido en 48 o 72 horas, imagínate al tiempo en que hemos estado encerrados, es para que, sino trabajamos en ellos, ya la hubieran perdido, por lo que estamos tratando de cuidarla con el trabajo que a distancia tenemos con ellos”.

En esta ocasión estamos trabajando con la selección que nos representarán en la Etapa Regional, que no se pudo hacer por la pandemia, estos son 23 los clasificados, siete más que el año pasado solo fueron 16 los que pudimos llevar a la olimpiada, tenemos a niños en la categoría infantil, escolar y juvenil, además libre en las dos ramas, varonil y femenil.

Estamos listos para cuando este problema de salud pase y nos digan que la fecha que se va a realizar la etapa regional y llegar en buenas condiciones físico-atlética, para ello se está trabajando con dificultades, no al cien por ciento con los objetivos y todo lo planificado, pero si estamos trabajando para sacar buenos resultados

¿Es la etapa regional la que van a encarar cuando termine esta pandemia?

Efectivamente, será la Etapa regional por la cual estamos trabajando, para cuando nos digan que la fecha afinar los detalles, como digo yo, que suene el silbato y vamos a batalla, no nos van agarrar desprevenidos, se está trabajando no al cien por ciento con lo planificado, pero si estamos entrenando, para encarar la etapa regional y nacional, inclusive ya tengo clasificados a algunos de estos luchadores en las eliminatorias que se realizaron en diciembre y febrero para evento internacionales, son cuatro ellos, dos para los panamericanos de cadetes y dos panamericano escolar, en este último veo muy difícil que participen porque es en el mes de septiembre y todo el continente está infectado con esta pandemia, pero si se da, vamos a tener preparados a nuestros atletas campechanos, para sacar buenos resultados en esta categoría escolar.

Por lo que respecta en la categoría cadetes, es para octubre y es más viable a que se realice y nos da un tiempo más de preparación, en la categoría escolar los atletas son, Christian Huchin campeón nacional que gano todos los seriales clasificatorios es del municipio de Calkiní a Alex Fabián en los 73 kilos del municipio de Escárcega.

En la categoría cadetes a Erik Iván Godínez, sub campeón panamericano el año pasado, este año va por el oro, tres veces campeón nacional en Olimpiadas Nacionales, que ahora serán los Juegos Deportivos Nacionales CONADE 2020, otro de los clasificados a los panamericanos en categoría cadetes es Alexander Pech Madera de Hopelchen, quien también gano sus tres clasificatorios que se realizaron este año.

¿Cuántos años como entrenador en Campeche?

Trece años ya cumplidos aquí en Campeche, ya soy campechano, como el pan de cazón, es un trabajo arduo, en donde he visto a jóvenes iniciar y también finalizar con sus ciclos, he tenido la fortuna de tener a buenos atletas, jóvenes que llegaron tal vez con la idea de otra cosa a esta disciplina, pero que poco a poco hice que se fueran envolviendo en él y estar trece años como entrenador en jefe habla por si solo, no solo es llegar, sino conservarse y estoy contento de estar en Campeche, de haber pasado gran parte de mi vida en este estado.

Cuando llegue a Campeche la lucha asociada no se conocía, inclusive los chicos llegaban conmigo, con la idea que era como la lucha libre de la Triple AAA, que aquí no iban a conocer a Mil Mascaras, esa era la idea de ellos, pero cambio su mentalidad cuando comenzaron a entrenar y siempre les he dicho, que su esfuerzo les da resultados, que no solo hay que llegar sino mantenerse en lo alto y ser reconocido por su trabajo, que si hacían bien las cosas, podrían no solo a representar a Campeche, sino también a su país y algunos se reían, ahora se han dado cuenta que lo que les dije, es una realidad.

En estos trece años de trabajo, la lucha ya se conoce, ha dado los resultados que las autoridades esperaban, ya está en otros municipios, en donde por cierto han salido grandes atletas que han puesto en alto el nombre del estado a nivel nacional e internacional.

¿Los resultados como entrenador en estos trece años?

La verdad que los resultados positivos han sido muchos, me siento orgulloso de todos, porque ponen el alma y el corazón en los entrenamientos, porque son uno chicos muy obedientes, en mis logros tengo 16 medallas Panamericanas y dos centroamericanas, con chicos de este estado, tres atletas han participado en mundiales, Arturo Martinez de Sabancuy fue octavo lugar en un campeonato del mundo, para muchos un octavo lugar no es nada, pero tomando en cuenta el número de atletas del mundo, de muchos países en donde están más desarrollados por los implementos que tienen, estar en el top ten, es un buen resultado.

Kassandra Chávez una atleta incansable de muchos valores mucha entrega en el deporte, fue quinto lugar mundial, lo que sin duda significo para mi mucha alegría una satisfacción porque a través de ellos veo mi trabajo reflejado, esto es a nivel internacional.

En lo nacional, otra de las grandes satisfacciones es haber obtenido 10 medallas de oro en las Olimpiadas de Aguascalientes, eso me llena de orgullo y más cuando vas por la calle y los chavos que no están y te ven se acuerda y como van con sus hijos les dicen a sus pequeñitos, “mira a tu abuelo” y eso me llena de alegría, más que nada también por la confianza que me dieron los padres de familia al comienzo del 2007 cuando llego a Campeche y está claro que jamás defraude esta confianza de los padres ni de mis alumnos.

¿Ignacio Carrión ha recibido muchas propuestas por varios estados, porqué permanece en Campeche?

La verdad si he tenido varias invitaciones por parte de otros estados como Monterrey estado al que llegué cuando salí de cuba, me ha también he recibido invitaciones de Guadalajara en donde tienen mayores condiciones, me han hecho muy buenas propuestas, luego de las competencias nacionales todos los años me salen invitaciones otros estados, pero ya me quedé en Campeche por el amor a mis atletas, además porque me siento más seguro, la gente en la calle me felicita me saluda.

Y la verdad, pues me he enamorado de Campeche, estoy contento he tenido oportunidad de estar como entrenador invitado de los seleccionados nacionales cuando asisten a eventos internacionales, invitación por parte de la federación, pero pues les cumplo y luego ya me regreso para para Campeche para seguir mi trabajo con la selección estatal, están atrás de mí, pero pues estoy contento aquí.

¿Cómo llega usted a la lucha asociada?

Yo desde muy chiquito comencé a luchar, por cierto, mis padres no querían que yo practicará este deporte más que nada mi mamá lo veía como un deporte muy brusco.

Soy nacido allá en Santiago de Cuba estuve en la Habana Cuba, pero pues soy de Santiago, ahí hay un barrio muy complicado en donde había que ponerse buzo porque pues para llegar a la casa teníamos que sortear muchos peligros, no solo en la calle sino hasta en la escuela.

Una pelea fuera de la escuela me da la oportunidad de llegar a la lucha.

“En una ocasión a la salida de la escuela tuve algunos problemas con los compañeros de clase. me estaban esperando eran tres me agarré a golpes con ellos, en ese instante pasó uno que fue mi gran maestro, que me llevo posteriormente a eventos internacionales a eventos mundiales con este maestro aprendí muchas cosas que hoy estoy enseñando a otros”.

“Cuando termino la pelea, me pegunto que donde entrenaba porque no me había visto en ningún gimnasio, le dije que no, que yo no practicaba lucha y de inmediato me invitó a su gimnasio”.

“Al poco tiempo, con muy poco entrenamiento, mi maestro me lleva a un torneo y gano el primer lugar, al otro día, en los periódicos sale mi foto y el premio que me dieron, estaba jugando en el patio de la casa, cuando escucho la voz de mi madre que me habla y me pregunta, que, que significaba la foto en el periodico, me quede helado, sin embargo, a partir de eso, mi familia me dio permiso de entrenar”.

“Posteriormente me seleccionan junto con 9 compañeros de una matrícula de 42 y nos envían a Santiago de Cuba nos pasan entrenar con chavos más grandes que nosotros sin embargo nos siguen dando el entrenamiento adecuado a nuestra edad, al año de estar entrenando me dan la oportunidad de participar en un evento nacional así como una olimpiada allá son juegos escolares y obtengo medalla de oro, de ahí me voy con la selección comienzo a participar en eventos internacionales, en la selección tuve la oportunidad de contar con el apoyo de mi gran entrenador Salvador amado Michel, que por cierto tiene muchos años de estar trabajando aquí en México, según se trabajó con la selección de México, luego fue a Tabasco en donde hizo un gran trabajo”.

“Por cierto, ya tiene 15 años en Quintana Roo En dónde está haciendo muy buen papel con sus luchadores”.

“Salvador Amado me ayudó mucho para formarme, finalmente me retito como competidor a los 26 o 25 años por una lesión”.

“Sabía que, con esta lesión, ya no iba a poder seguir y preferí retirarme con los logros obtenidos hasta ese momento, me retiro y no me retiro porque me contratan como entrenador a los 25 años, cabe aclarar de que además de que yo entrenaba como atleta también me dio por estudiar por aprender”.

“En mi etapa como entrenador he tenido el gusto de estar en todas las áreas deportivas de Cuba enseñando con muy buenos resultados, debido a estos resultados pues me hablan de una Escuela de Talentos deportivos Allá en Cuba donde labore por espacio de ocho años”.

“De ahí me llega ya el contrato para venirme aquí a México, entre los candidatos para que yo fuera a trabajar estaba Monterrey Jalisco, por cierto, también tenía contrato para Brasil para Portugal y Venezuela”.

“México se adelantó y escogí irme a Monterrey, posteriormente Campeche habló conmigo y pues decidí venirme acá a este bonito, en donde estoy seguro que voy a estar por más tiempo”, concluyo diciendo Ignacio Carrión.