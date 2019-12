Lo importante siempre es sumar: Medina Farfán

La unidad es la principal garantía de nuestro partido, afirmó en entrevista, Ricardo Medina Farfán, al término de su registro como aspirante a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), “lo importante siempre es sumar y poder generar espacios de oportunidad y en eso nos hemos concentrado”, manifestó.

Recalcó que en el tricolor hay mucha gente valiosa y todos tienen un espacio y un lugar.

-Esa es nuestra principal fortaleza, juntos. Hay gente que ha dado muchos resultados y hemos platicado y hablado. Tenemos muchas más cosas en común y lo que vamos hacer es trabajar juntos -respondió en torno al espaldarazo que recibió de ex aspirantes.

Dijo, una vez que concluya el proceso de renovación y una vez que se den los resolutivos empezarán a trabajar en lo que corresponde.

Aunque pudiese resultar lejano para algunos el próximo proceso electoral, Medina Farfán a pregunta expresa, subrayó que se necesita mucho diálogo con la gente, generar propuestas que le hagan sentido a las personas.

-Son tres cosas fundamentales de las que estoy seguro nos permitirán afianzar los triunfos, recuperar los espacios perdidos, pero, sobre todo, lo más importante tener un puente de comunicación con la ciudadanía – acotó.

Rechazó que su candidatura de unidad se trate de una simulación y reiteró se trató de un proceso abierto, en el que cualquier persona que desee participar puede hacerlo, “la unidad no necesariamente tiene que representar una connotación negativa. Al contrario, creo habla muy bien de la capacitad de sintetizar ideas, de capacidad de análisis y de renunciar a los intereses personales para hacer un solo equipo y buscar una aspiración común. Y es algo de lo que hoy se carece mucho”.

Señaló que a diferencia de otros partidos políticos donde prevalecen los egos, generando confrontación y desunión. “Un partido no puede ir a buscar la confianza de gente si no está unido al interior, y eso es algo que los priistas hemos procurado proteger”, enfatizó.

