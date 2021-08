Lo que lo docentes callan: no quieren regresar a clases

Carlos Chan Queb, Secretario General del Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Educación en México (SITEM) en Campeche, declaró que la inconformidad de docentes por el regreso a los planteles siempre ha prevalecido, toda vez que no existe la infraestructura ni los insumos necesarios para garantizar su seguridad como prevención al Covid-19, pero callan por temor a represalias.

“Nunca nos hemos negado a educar, a hacer nuestro trabajo, tampoco a regresar a las aulas siempre y cuando se garantice la infraestructura, la cual no existe”, expresó Chan Queb.

Indicó que tan solo en la ciudad capital se pueden observar los planteles educativos con carencias, mismas que a falta de recurso, ha recaído en los directivos, docentes y padres de familia, quienes han tenido que poner de su dinero, en el deseo que dejar en las mejores condiciones el plantel, para el trabajo magisterial o el recibimiento de los niños cuando sea señalado.

“Ahí lo vemos en las redes sociales que padres de familia se andan quejando de las cuotas que les cobran, ¿por qué? Para que se puedan hacer las mejoras en los salones, en las sillas, mesas o en lo que se requiera. Ves las escuelas y no tienen los lavaderos con agua, no cuentan con las herramientas suficientes para la limpieza completa de las instalaciones, los insumos de higiene. Sí es cierto, la Secretaría de Educación entregó gel y otras cosas, pero eso ya se gastó, no duró ni dos semanas”.

Destacó que una vez más derivado del trabajo en conjunto de docentes y padres de familia, las escuelas van a poder ponerse en marcha el 30 de agosto para el inicio del ciclo escolar 2021-2022, aunque siguen sin reunir los requisitos para recibir a los alumnos en un periodo de corto plazo.