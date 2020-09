Lo sucedido en la 20 de Noviembre rebasa todo lo imaginable: Diputados

Para los Diputados locales del Distrito 04, 05 y 07, lo ocurrido en la colonia 20 de Noviembre rebasa todo lo conocido, e invita a reflexionar sobre el actuar del Presidente Municipal de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar.

Los Diputados Guadalupe Torres Arango, Álvar Ortiz Azar y Jorge Ortega Pérez, reprobaron el uso de armas de fuego para amedrentar a los ciudadanos, poniendo en riesgo a mujeres y niños.

Torres Arango indicó que el Edil, en su ambición y desesperación por ser candidato, pretende infundir miedo entre la población.

“Lo que se vive en el Ayuntamiento es una desfachatez por una persona sin escrúpulos que quiere sacar ventaja de todo”, dijo la Diputada en torno al Alcalde Fernández Montúfar, quien en la Fiscalía reconoció que los imputados trabajan para él.

Aseguró que en año y medio Fernández Montúfar no ha respondido a sus gestiones, pero al acercarse los informes está haciendo de todo, posando para la foto en diversas colonias “necesita informar lo que no ha hecho por Campeche”.

Por su parte, el Diputado del Distrito 04, Alvar Ortiz Azar, exigió a la Fiscalía General del Estado (Fgecam) investigar lo ocurrido y castigar a quien resulte responsable de lesionare a una persona con arma blanca o de fuego.

Indicó que en el estado más seguro del país, es inadmisible que funcionarios públicos del municipio porten armas bajo argumento de “defensa propia”.

“No entiendo como un servidor público municipal o el servidor público que sea porte un arma de fuego, porte navajas, no entiendo como porque tendrían que llevar navajas, cuchillos, o armas de fuego a su trabajo”, cuestionó.

El legislador del Partido Verde expresó que la Comuna debe una explicación a los ciudadanos, incluyendo el por qué trabajadores que cobran en el Ayuntamiento, deben hacer trabajo para beneficio de una diputada local.

Jorge Ortega Pérez, quien representa al Distrito 05, denunció que del Edil no hay atención para ninguna gestión, menos aún se envían a trabajadores municipales para apoyarle en sus programas de apoyo a las colonias que representa.

Pidió frenar la violencia que se promueve desde el Ayuntamiento y que el Edil explique porque sus empleados atacan a la gente que no apoya su proyecto o el de la Diputada Karen Rabelo.

“La autoridad municipal tendrá que dar una explicación tarde o temprano sobre esta situación, no puede ser posible que una personal del Ayuntamiento tenga una pistola, somos el estado más seguro del país, no hay razón para recurrir a esos artefactos y menos apuntarlos contra la gente”, finalizó.

Miedo y terror no puede ser herramienta electoral de Elíseo: Segovia Cruz

El miedo no puede usarse como herramienta electoral o de convencimiento para respaldar algún proyecto político, afirmó el Presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Segovia Cruz.

Pidió a las autoridades llegar hasta las últimas consecuencias en los hechos de sangre que tuvieron lugar el jueves en la colonia 20 de Noviembre, donde empleados del Alcalde panista, Eliseo Fernández Montúfar, habrían disparado contra vecinos del lugar.

“De comprobarse de que son gente del Ayuntamiento de Campeche, evidentemente que sería reprobable esta acción, yo creo que ninguna autoridad tendría que usar a personas para atacar a los ciudadanos para ejercer presión de ningún tipo”, declaró.

Consideró que el Alcalde debería ser autocritico y no poner excusas o buscar la forma de desviar la atención de hechos que pudieron terminar con la vida, no solo de adultos, sino de niños y niñas que viven en esa zona de la ciudad.

Evidenció su inquietud acerca de que la violencia se extienda y sea parte de la campaña política el próximo año.

“Preocupa y no solamente por qué tengamos en puerta un proceso electoral, preocupa por qué estamos viviendo en un estado donde me enorgullezco de decirlo, es muy tranquilo en comparación con otras entidades del país, y por lo tanto a ver temas de conflicto me preocupa por mi familia, tenemos todos juntos que preservar la tranquilidad en el estado”, apuntó.

Dijo que el Sol Azteca se suma a las voces que exigen a la Fiscalía General del Estado (Fgecam) no dé carpetazo a estos actos violentos y llegue hasta los verdaderos responsables, sin importar quienes sean.