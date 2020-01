Logra Celta Campeche segundo lugar en Copa Celta 2020

En la categoría Sub-13 Varonil, el Celta Campeche consiguió el segundo lugar de la Copa Celta 2020

Celta Campeche se coronó en la categoría Sub 19 femenil y logró el subcampeonato en Sub 13 varonil, al culminar ayer la IV edición de la Copa Celta 2020, en la que los clubes de Mérida mostraron su buen nivel en las categorías menores, durante tres días de competencia en las instalaciones del Campeche Country Club.

En el certamen tomaron parte 145 equipos y más de 2 mil jugadores, que ayer se despidieron de las instalaciones del Campeche Country Club, sede del Celta Campeche.

Los campeones de las siete categorías convocadas, fueron: En Sub 15 Femenil se coronaron las Delfincitas del Carmen y como subcampeones la Escuela Modelo, que cayó en la final en penales luego de un empate 2-2, y global de 4-3.

En la categoría Sub 19, las mejores fueron Celta Campeche Academy, que se impuso en la final a Caimanes Villahermosa con marcador de 3 goles a 1.

En la categoría Chupones, los mejores fueron Tigres Mérida y como subcampeones Santitos. El marcador de esta final fue 3-1.

En Infantil Menor, Tigres levantó la copa escoltado por Montejo Rayados al ganar en la final en penales, tras empatar a ceros y terminaron con global de 3-1, en tercer lugar terminó Cumbres Mérida.

En la categoría Niños Héroes, Tigres Cantera fue el monarca al superar en la final al Atlante 2-1, en tercer sitio quedó, Tiburones Barcelona.

En Infantil Mayor, el mejor fue Chiapas Aexa al vencer a los Halcones Rogers con resultado de 2-0, el tercer lugar fue para Barcelona Tiburones.

En Sub 13, el líder fue Soccer Life Cancún al vencer en la final con marcador de 4-1 a Celta Campeche, el tercer lugar fue para León.

Los mejores jugadores, por categoría, fueron: En femenil Sub 15, Axil Morales; en femenil Sub 19, Damaris Santander; en categoría Chupones, Vadir Rivera; en la categoría Infantil Menor, Mateo Castillo; en categoría Niños Héroes, Rodrigo Salavarría; en la categoría Infantil Menor, Lázaro Abelardo y en la categoría Sub 13, Israel Tello.

La ceremonia de premiación fue encabezada por el director del Instituto del Deporte de Campeche, Jorge Carlos Hurtado Montero en representación del Gobernador del Estado de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, acompañado de Daniel Aniculesei, director del Campeche Country Club de Daniel Blas Charlín Orbin, director Técnico de la Copa Celta y la Escuela de Futbol Celta Campeche y Héctor Valdez, director del Hospital Vossan.

En el marco de la ceremonia de premiación se realizó una rifa entre todos los presentes con productos oficiales del club RC Celta de Vigo y de playeras autografiadas por parte de jugadores del RC Celta de Vigo de LaLiga, además que se entregaron reconocimientos a las empresas patrocinadoras de kla IV Copa Celta de Fútbol.