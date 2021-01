López Obrador no debe ofrecer créditos con interés a quien muere hambre: González Baqueiro

El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla delegación Campeche, Javier González Baqueiro, cuestionó la entrega de créditos como parte del plan de cuatro ejes presentado por la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, pues no es posible que se preste dinero con intereses a quien no ha tenido ingresos estables durante el 2020.

“¿Cómo voy a darle un crédito de $20,000 a alguien que está muriendo de hambre?, ¿cómo lo voy a pagar?, te van a cobrar un interés que no es ninguna ayuda. ¿Qué mejoras voy a recibir? No es una ayuda para el industrial de la tortilla“, puntualizó.

Por otro lado, señaló que se está permitiendo que las harineras suban su precio. Informó que la harina va a subir el primero de febrero y es muy probable que eso genere un ajuste de precios en la tortilla porque va a estar a $1000 la tonelada.

Por si fuera poco, manifestó que el gas ya subió tres veces, está es una escalada de precios que no controla el gobierno federal y repercute en la producción de tortilla.

“¿De dónde vamos a agarrar capital para poder solventar los gastos, no hay manera de hacerlo? El apoyo debería ser realmente que baje el gas, que baje la harina. Si te van a apoyar, que no te ofrezcan dinero y cobrar un interés eso no es apoyo. ¿Si no pueden bajar el gas o algo pues, aunque sea que la tonelada de harina que se compre, tenga un precio estable, para poder estirar los gastos?”