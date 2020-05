Reprueban a la República Pobrista, proponen dejarse de experimentos y gobernar de verdad

López Obrador nos está llevando a ser otra Venezuela o Cuba: ASP

Poco a poco, a través de estos meses nos hemos dado cuenta cómo el Gobierno Federal nos está llevando a ser otra Venezuela o Cuba, y los mexicanos no estamos de acuerdo con esto, no coincidimos, manifestó la Diputada Ana Gabriela Sánchez Preve.

En entrevista, recalcó que las intenciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer de México una “República Pobrista” y que si bien la felicidad no debe basarse en los bienes materiales o en el lujo o en lo que no se tiene, “yo no creo que esto tenga que ver con medir la riqueza de una país, porque estamos hablando de economía y lo que él está tratando es de disfrazar el hecho que no hay un crecimiento económico, que el PIB está bajando y que no hay ingresos”.

Enfatizó que la intención presidencial, “es tratar de justificar una supuesta felicidad de los mexicanos con un solo par de zapatos y una camisa. Yo sé qué hay muchos mexicanos que solo cuentan con un par de zapatos y una camisa, pero no es lo que los mexicanos queremos”.

Opinó que todos los mexicanos deben tener las oportunidades de salir adelante, de tener una buena alimentación, una buena educación, gozar de buena salud, tener acceso a las tecnologías, al esparcimiento y tener garantizados nuestros derechos humanos e individuales como establece la Constitución y en los Tratados Internacionales.

La legisladora priista dijo coincidir en la idea de que todos deberíamos ir en el mismo sentido de contar con las mismas oportunidades, pero, igual depende del esfuerzo de cada persona. “Pero, también es un doble discurso porque sabemos que el señor no tiene un solo par de zapatos ni un traje; hemos visto los excesos de su familia y de quienes están a su alrededor, entonces, lo que dice es de dientes para afuera, porque ni en lo personal ni en lo familiar no se ve austeridad por ningún lado”, señaló.

No obstante, reconoció qué hay quienes se conforman y se acostumbran a recibir los recursos que les otorgan a través de los programas sociales, “porque si recibes dinero y no estudias ni trabajas, pues entonces la gente se conforma con eso” y se fomenta el paternalismo.

Por el contrario, destacó la riqueza que tiene México como país debe transformarse en beneficio para los mexicanos, en brindarles una mejor calidad de vida.