López Obrador se burla de las mujeres: Canacintra

Las mujeres nos sentimos burladas, ofendidas de la manera y del trato que se nos da, tal pareciera que el gobierno de la República y nuestro mandatario, quien debe ser el que ponga el ejemplo de respeto al género femenino, está en la burla permanente con este tema”, señaló la Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación delegación Campeche, Esperanza Ortega Azar.

Esto, en relación a que el Presidente se burló de los grupos de mujeres, quienes se oponen a que Salgado Macedonio sea candidato y que piden que se actúe en consecuencia, contestándoles, “ya chole”.

Por lo que la Presidenta de Canacintra dijo que las mujeres, con estas expresiones que lanza nuestro Presidente nacional, que merece todo nuestro respeto porque fue electo para dirigir México, piden que se conduzca de la manera correcta y no como se conduce.

Además, dijo, no es posible que los delincuentes continúen en la calle y que no se les aplique la ley, los que han violado a las mujeres los que han lastimado, pidió que también los varones se pongan a pensar que ellos han provenido de una mujer y esa mujer puede ser cualquiera de las que están afectadas en estos momentos y eso y como mujeres no lo podemos permitir.

” Tenemos que alzar la voz muy fuerte para ser escuchadas y que dejemos de ser burla, sobre todo, del primer mandatario del país”, dijo Ortega Azar.