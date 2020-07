“Lorencillo”, afectado por la pandemia

La cancelación de la temporada 2020 de LMB, ha puesto en aprietos económicos a la mascota de los Piratas de Campeche

“El que se haya suspendido la temporada 20202 de la Liga Mexicana de béisbol, le ha venido a pegar a todos los que de alguna manera estamos involucrados al cien por ciento con los clubes, sin embargo, hay que darle gracias a Dios que estamos bien, lo mismo que nuestra familia y eso ya es ganancia, lo demás hay que ver de qué manera vamos tratando de superarlo, hablo de lo económico ya que no estamos teniendo entrada de dinero.”

“La pandemia ha venido a poner al mundo de cabeza, muchas muertes, muchos enfermos donde los que tenemos la culpa somos nosotros mismos por no cuidarnos ni acatar las disposiciones de las autoridades sanitarias, hay que estar en casa, cumplir con la sana distancia y no salir si no tienes cosas importantes que realizar y hacer ejercicio para que esto pase lo más rápido posible y ya podamos salir nuevamente, a realizar nuestra vida normal.”

Esto lo declaró el personaje de Lorencillo, mascota oficial de los Piratas de Campeche, personificado por Ricardo Ferrer.

“Esto nos ha orillado a ver qué podemos hacer para que haya lo necesario económicamente hablando para la familia, dijo el entrevistado, estamos vendiendo souvenirs que promocionamos a través de redes sociales, como llaveros, chupones, almohadas y otras cosas con la esfinge de Lorencillo.”

“Hoy sí que hay que sacar agua hasta debajo de las piedras y exprimirlas si es necesario, porque la situación por la pandemia está fatal, pero no queda más que seguir adelante junto con mi familia, mi esposa, mi hija, no queda más que echarle los kilos”.

“Sí es cierto que se ha tenido respuesta, espero que sea aún más, ojalá que la gente responda, me pueda apoyar en ese aspecto y la verdad ha sido un paliativo en cuanto a lo económico, inclusive estamos vendiendo con mi perica, antojitos los sábados y domingos aquí en la Unidad Habitacional Justo Sierra del Carmelo, por si alguien se anima”.

“En la actualidad y antes de hacer estos souvenirs, muchos de los que vivimos del béisbol, directa e indirectamente, nos hemos visto en la necesidad de a través de las redes sociales, rifar jerseys, pelotas, cosas de que son de mucho valor para nosotros, en lo particular me duele separarme de estas cosas, son objetos que nos regalan en los juegos de estrellas, en las convenciones que realiza la Liga Mexicana junto con la del Pacifico, pelotas autografiadas por grandes peloteros, cosas que tienen su valor sentimental y pues tenemos que deshacernos de estas”.

“Hay que aprovechar que muchos aficionados amantes del béisbol quisieran tener estos suvenires y los compran, de alguna manera tenemos que buscar para tener dinero e ir solventando los gastos en esta pandemia.”

“Son recuerdos que tenemos, pero no nos van a dar de comer y como si nos van a dar de alguna manera dinero, solo vendiéndolos, tengo que reconocer que, en esta época, la que me está echando la mano y se está poniendo la del Puebla, con los gastos es mi Perica y se lo agradezco, hoy sí que no sabemos para donde correr, para home, para la segunda, tercer o la primera

– ¿Cómo nace la idea de crear estos souvenirs de Lorencillo?

Mira la idea nació de una plática con un compañero que esta temporada iba ser mascota del equipo de Tabasco, antes que nada, quiero decirte que tenemos un grupo exclusivo de compañeros que encarnar a las botargas de equipos de liga mexicana y del pacifico, todas las noches platicamos, sacamos un poco de carrilla, vacilamos, cotorreamos para hacer más llevadero esta pandemia, el encierro en que estamos, en donde todos estamos “mordiendo el cable”.

Platicando en lo particular con este amigo, comenzamos a dar ideas de que hacer para ir pasando la situación en el aspecto económico, me platico que él quería hacer sus muñequitos y otras cosas con la esfinge de la mascota que el encarna y me dijo que un cuate de Veracruz los hacia y que él no lo había hecho, es porque todavía no tenia, vamos a decirlo de alguna manera el derecho del personaje, a lo que me dijo, tu si puedes hacerlo por la confianza que te tiene tu club, lo que es cierto, porque el traje, esta todo el año conmigo, lo cuido, para que no se deteriore y sin pensarlo le pedí el número de la persona que hacia los suvenires, hable con él, me mando algunos bosquejos, me gustaron y los comenzó a fabricar y ya los estoy vendiendo.

Ahora me tienen aquí, pidiéndole a Dios que la gente siga apoyándome de alguna manera con la compra de estos artículos, los precios son bastante económicos, hasta eso, para que todos se vendan, me lo pueden pedir y yo se los llevó hasta la puerta de su casa, con todos los cuidados necesarios y que se piden en estos tiempos de pandemia.

Quiero anunciarles que nos van a llegar Lorencillo vestidos de mestiza, que le gusta mucho a la afición, al fraile que saco cuando vienen los Diablos Rojos, el personaje con cubrebocas, muy alusivo a la época, vamos a tener una variedad de Lorencillo, para todos los gustos.

¿Cuántos años trabajando con este personaje de Lorencillo?

El pasado 17 y 18 de abril, cumplí 21 años en Liga Mexicana, 16 con el nombre de Lorencillo, antes no había un personaje definido, ya me llamaban Caguamon, Chupa Cheve, Perico, de todo me decían, hasta papacito, jajaja (se rio).

Un día platicando con el Gerente deportivo, el arquitecto Gabriel Lozano, comentamos que, porque no buscábamos un personaje fijo para Piratas, por lo que nos fuimos a la historia de Piratas de hace ya muchos años, y dimos con un pirata que se llamaba Laurent Graff, el pirata Laurens de Graaf, conocido como Lorencillo, tenía a su cargo en esa época una tripulación de más de 1,000 hombres; muchas ocasiones asalto Campeche fueron saqueos totales de oro, maderas, mujeres y todo lo que fuera mercancía”, de ahí nace el nombre de la botarga de Piratas.

Una campaña fui a trabajar con los Tuneros de San Luis, cuando estuvieron en Liga Mexicana, me parece que fue la temporada en la que ya no volvió, eso que te digo hace diez años y luego regrese a Campeche.

¿Cómo preparas todo tu show para presentarlo al público cuando hay béisbol?

Soy una persona muy espontánea, en mi maleta llevó todo lo que puedo utilizar, me dicen que es la maleta de Barney, llevo ropa de mujer de hombre, zapatos de payaso, traje de payaso y otras cosas, yo lo que trato, es de fijarme el momento que se está viviendo en el partido y de ahí tomo la iniciativa que personaje presentar, claro está que en los equipos especiales, por ejemplo los Diablos Rojos del México he salido de monje, he salido de ángel, con los Leones de Yucatán y Los Tigres he salido de domador, como Aladdin y en determinado momento con vestido de Mestiza qué es lo que le gusta a la gente cuando vienen los Leones de Yucatán.

La verdad cuando estoy en el traje de “Lorencillo” pues no conozco a nadie, trato de no conocer a nadie, para poder interactuar con ellos, la gente sabe que es un juego, en ningún momento trató de ofenderlos, hasta con políticos me he metido, claro ejemplo el gobernador anterior en una ocasión me senté en sus piernas, lo que para muchos fue tomado como algo malo, para otros bien, porque de eso se trata, ir a divertirse de manera sana y con respeto.

Cuando hay partidos, llego una hora antes al estadio, acomodo todas mis cosas todo lo que voy a utilizar depende te digo del partido contra quién va a jugar el equipo de Piratas de Campeche, me encomiendo a Dios, primero que nada, le dedico mi trabajo, a mi familia a mis padres a mi hija, mi esposa que siempre esta apoyándome y trato de que salga lo mejor posible o sea yo lo que tratas de divertir a la gente.

El día de mañana que yo no escuché que la gente se ría con lo que yo hago, que se divierta, ese día voy a agarrar mis cosas y me voy.

Me ha costado mucho llegar a ser la mascota oficial del equipo de los Piratas de Campeche, imagínatelo dicen que no es lo mismo llegar que mantenerse, me he mantenido 21 años y eso habla de mi trabajo y me motiva todos los días.

No es fácil ser mascota, tiene que soportar insultos, mentadas de madre, inter actuar con personas tomadas, en fin.

– En los 21 años que tienes como mascota en Liga Mexicana, ¿Lorencillo ha tenido en alguna ocasión algún problema serio con algún aficionado

En los 21 años, solo en dos o tres ocasiones, la que me acuerdo fue con un aficionado de Leones, acababan de ganar el título, comenzó a jalonearme la careta y que de pronto me dio mi “collada”, tenía un bat pequeño en la mano y que le sorrajo un golpe, lo que sin duda fue una falta de respeto, ya que había niños y señoras alrededor, nos hicimos de palabra, comenzó la discusión y mi error fue haberme quitado la careta, lo que más tarde me llamo la atención el Arquitecto Lozano, lo que tuvo razón, porque jamás debí de haberme quitado la careta, luego pedí una disculpa publica en redes sociales, pero es que si me molesto mucho la acción de este señor.

Fuera de esto la verdad nunca he tenido ningún problema con los aficionados de aquí y de otros estados que siguen a sus equipos.

La persona que encarna a Lorencillo es Ricardo Ferrer, una persona bastante inquieta, creativa, reconoce que Lorencillo llegó a su vida, cuando menos lo esperaba, pero que le ha dado mucho en los 21 años de estar bajo esa botarga, recuerda que él pertenecía a un grupo de animación de la cervecera que en eses momento patrocinaba a Piratas, en una ocasión quien lo hacía de la botarga, tuvo problemas y no fue, por lo que preguntaron quien quería vestirse del perico y de inmediato el acepto, al otro día, llego la persona que era la botarga, pero el club no lo dejo trabajar, volviendo Ricardo a vestirse de la botarga.

Eso fue un sábado y domingo, el martes de la siguiente semana la directiva lo mandó a llamar a través de la cervecera y de esto, hace 21 años que es quien se viste de botarga.

En lo personal, reconoce que Lorencillo le ha dado muchas satisfacciones, goza, disfruta su trabajo, quien bien dice, para él, no es trabajo, es una diversión, a través de esto ha tenido la oportunidad de conocer a mucha gente importante dentro del béisbol.

Pienso que nací para ser Lorencillo, he sido maestro de baile, he tenido a mi cargo bandas de guerra, he salido con grupos en el bando, aún recuerdo que mi primer personaje que hice, fue el ratón vaquero, en un festival de escuela.

Esto ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, independientemente de mi familia que es lo mejor, mi trabajo es todo, el ser mascota llegar hasta los 21 años, es todo para mí.

Ricardo Ferrer tiene actualmente 41 años, aunque como él dice, muchos me dicen que aparentó menos, finalmente concluyó, agradeciendo al Club Piratas de Campeche que le hayan dado la oportunidad de ser Lorencillo.