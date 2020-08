Los corruptos se agrupan para irse a Morena: Pedro Cámara

Los señalamientos de corrupción desde el Gobierno Federal no frenarán al Partido Acción Nacional (PAN) que en 2021, buscará recobrar espacios perdidos y ganar otros de importancia como la gubernatura de Campeche, aseguró el dirigente estatal, Pedro Cámara Castillo.

El líder panista insistió que el próximo año, en un escenario inédito con una pandemia aún en marcha, los partidos tendrán que ofrecer una alternativa real, que contraste con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sus malas decisiones.

Dijo que el PAN está haciendo su trabajo, reforzando las estructuras en los municipios, construyendo equipos y liderazgos que salgan a buscar el voto “no para servirse de la gente, si no para servir al pueblo”.

Cámara Castillo se lanzó de nuevo contra Morena y el Presidente López Obrador calificándolo de hipócrita al juzgar a los ex panistas, sin decir nada en contra de su hermano Pío, quien de acuerdo al albiazul “cobraba moches” para financiar campañas.

“Esa situación no es un error, este gobierno no es un error, sino el resultado de cobijar en Morena a personas que se han ido del PAN, del PRI y de todos los demás partidos, gente que realmente no se quitaron por honorables, sino porque buscaban dónde robar nuevamente”, acusó.

Calificó a Morena como “el paraíso para delinquir sin que pase nada”, al tiempo que reafirmó que el ex senador Jorge Luis Lavalle Maury es su operador político, lo mismo que el ex priísta Raúl Pozos Lanz.

“Layda Sansores era Senadora cuando los supuestos sobornos, mi pregunta es; ¿Sí no estaba coludida y no fue parte de las trazas del Senado? Tampoco hizo nada para alzar la voz, para decir lo que estaba pasando, si no participó tuvo conocimiento, me gustaría saber qué tiene que decir Layda Sansores al respecto, la omisión también es corrupción”, reviró.

Insistió en desmarcarse de las figuras polémicas del PAN, alegando que se sirvieron del partido y de la militancia, pero ahora que no tienen espacios buscan cobijo en la izquierda.

“Layda Sansores quiere ser candidata por Morena, Raúl Pozos ya brincó para Morena y Jorge Luis Lavalle Maury brincó a Morena, aunque lo nieguen, los corruptos se agrupan para ir a Morena, para delinquir en Campeche”, finalizó.