Los espacios públicos para campañas, auditados y del Ayuntamiento: Alfredo Cardeña

“Hay reglas especiales en materia electoral, ya no se permite la propaganda en las avenidas, se colgaban muchísimos letreros promocionales, eso está prohibido por la ley, los espectaculares son rentados y tienen un registro ante el INE y es de los gastos de campaña, los espacios públicos que sí se utilizan para campaña como puede ser un parque o alguna barda pública están divididas de materia equitativa entre los partidos políticos”, comentó el Presidente del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho de Campeche, José Alfredo Cardeña Vázquez, respecto al uso de espacios de manera arbitraria o que invaden pasos o sitios de tránsito.

Explicó que no hay una disposición legal en ese sentido, pero los espacios privados, por ejemplo, la barda de tu casa requiere de tu autorización, pues tú como propietario de un predio tienes que firmar la carta autorización.

Las empresas, por su parte, pueden realizar la publicidad electoral dirigida a algún candidato, el costo del trabajo es el que se contabiliza. El INE lleva un registro de gastos de campaña, el costo por metro del espectacular, la pintura, la mano de obra, etcétera, etcétera.

Manifestó que esos documentos son partes del informe que se rinden a los gastos de campaña, por ejemplo, en caso de algún paradero, cruce donde hay un espacio, eso le corresponde y seguro también se debe contabilizar como gasto de campaña.

“Obviamente, la autoridad municipal tiene determinado tiempo y espacios para utilizarse publicidad y otros no, por ejemplo, los postes no se usan para campaña, antes se fijaban carteles hoy no se usó porque hay una disposición legal. Pero en derecho lo que no está prohibido está permitido y los espacios públicos son sencillos de utilizarse”, recalcó.

Ahora lo que hay son reglas de campaña donde los partidos con el Instituto Electoral hay un acuerdo donde dice que los espacios públicos a qué partido le tocan cada uno en cuestión de las coaliciones se reparten los espacios entre los partidos que la forman.