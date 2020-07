Los ilocalizables, larga relación

Caso “Lozoya”, Lavalle/Caraveo

LOCALIZABLES el político campechano Jorge Luis Lavalle Maury, quien puede estar en Canadá según versiones periodísticas nacionales y locales; de igual forma, Rafael Caraveo Opengo, de quien no se ha confirmado la presunta detención por parte de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que mantiene el estatus de NO LOCALIZABLE.

Todo indica que el ex senador se encuentra escondido. Se especula que voló a Canadá. Tiene los medios y las relaciones pero en estos tiempos de pandemia, en donde están cerradas las fronteras, en caso de ser, tiene que haber una excepcionalidad, como que el embajador de Canadá en México le haya dado un pasaavante. Todo está estrechamente vigilado. Por lo que en cuanto a haber salido del país, es fácil detectarlo, si lo quieren hacer.

¿Pero por qué se vincula a Rafael Caraveo Opengo con Lavalle Maury?

Desde que por sus apellidos y relaciones de su familia con políticos y empresarios acaudalados -las dos cosas al mismo tiempo- y ser parte de un grupo político que gobernaba en ese tiempo, le dieron la dirección de maquiladoras así como la presidencia de una asociación del ramo, y “su contador”, fue Caraveo Opengo. Siempre con él.

Después fundaron una empresa de “asesoría” Strategits, donde se supone que son socios en esa empresa que tiene como sitio en la calle 10-A del barrio de Guadalupe. Con esa empresa hay registros de haber facturado a gobiernos municipales gobernados por panistas. Como el de Carlos Rosado Ruelas -ver foto de una nota de prensa- y a Pablo Gutiérrez Lazarus (ver serie de fotos) donde denunciaron por medios de comunicación digitales haber realizado esa maniobra con dos direcciones en mismo sitio – típico de empresas fantasmas- para generar facturas de servicios que -acusan- el Ayuntamiento tenía el personal para realzar esa actividades que Strategits, facturó. Se interpreta en este caso se dio una figura de las llamadas y denunciadas por el presidente López Obrador como “factureros”.

La empresa que representa hasta ahora Rafael Caraveo Opengo, le “brindó” servicios de asesoría a la Cámara de Senadores, cuando Jorge Luis Lavalle Maury ocupó un escaño en la Cámara Alta (ver gráfica), para devengar en ese solo contrato poco más de 500 mil pesos. Hubieron muchos más.

Pero fuera de la Delegación de SEDESOL, cuando Lavalle fue delegado no tenemos registro de que Caraveo Opengo haya colaborado como servidor público, en la Dirección General de Opciones Productivas, de la Sedesol federal, donde Lavalle fue el titular, el secretario general adjunto, fue Caraveo Opengo y ahí José Cardozo laboró como secretario particular de Lavalle Maury, que este champotonero y ahora empleado de la 4T por intermediación del Laydismo a petición del ex senador, en la delegación de SEDESOL, en vocabulario panista de antes y ahora, partía el queso.

Entonces la relación entre estos personajes de la trama, se consolida cuando Ernesto Cordero, preside la Cámara de Senadores, nombra a Lavalle Maury como presidente de la Comisión de Administración para que Caraveo, su amigo y socio según en los corrillos azules, socios, lo nombre como Secretario Técnico de esa Comisión que es la que manejaba el dinero de la Cámara Alta. Mucho dinero. Miles de millones de pesos.

Estando en la función de Senador, Lavalle Maury es quien negocia a nombre del PAN, el voto o el costo del voto para aprobar la Reforma de Energética que encabezó Peña Nieto. Se menciona en los mentideros políticos que quien hace las vueltas para el tema de los supuestos sobornos, fue el secretario técnico de esa comisión, que es el problema de esta NO LOCALIZACIÓN, porque por lo sucedido, estos supuestos acusados fueron filmados por Lozoya Austin como sucedió con René Bejarano con Carlos Ahumada.

Pero tenía que ser alguien muy cercano y de toda la confianza del entonces senador y para eso estaba su colaborador y presunto socio. Porque tanto Lozoya como Videgaray tienen que haber autorizado esto. Y los votos de los panistas eran importantes. Político prevenido vale por dos, así que la amenaza con la filtración de entregar a la 4T los vídeos, pusieron pies en polvorosa.

Aparte del tema Pemex/Lozoya/Oderbrecht, está el asunto de las “factureras”, que mañana describiremos cómo funcionaba en el panismo y muchos practican este ejercicio con la mañosa maniobra del sub ejercicio. Pero no sólo los panistas lo han hecho, no, es un tema común de perredistas también y de todo político. Además platicaremos cómo es que Lavalle Maury, de familia tricolor, se va al panismo en aras de un proyecto que fue impulsado por un pequeño grupo de amigos.