Los legisladores de Morena buscan solo su propio beneficio

Al pretender modificar la Constitución, pretenden reducir los recintos legislativo en los estados, asegura ex dirigente perredista

Consideramos que el grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Unión, solo buscan sus intereses personales al pretender cambiar la Constitución y con ello disminuir los Recintos Legislativos de cada Estado, pero además, tratar de hacerlos austeros e irracionales y eso no es justo, porque cada legislador en los congresos de cada Estado son importante para los ciudadanos.

Así lo señaló Fernando Lara Trejo, ex presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien comentó que ahora como hay cierta mayoría de legisladores federales en el Congreso de la Unión, buscan hacer cambios en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, se les olvida que no es solamente presentar y autorizar, si no también hay senadores quienes deben de intervenir en ese sentido.

-Por lo que observamos en medida política, es que quienes integran el partido Movimiento Regeneración Nacional, buscan aplastar a todos los partidos políticos que tienen a diputados federales y senadores y de esa forma quedarse con el pastel para hacer y deshacer lo que ellos quieren, pero quien tiene más culpa es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en vez buscar la paz social y respeto entre los partidos políticos, por el contrario apoya a su gente, subrayó.

También sugirió a los diputado federales de otros partidos políticos a no defender esa postura que busca el grupo parlamentario de Morena, además, la unidad hace la fuerza y con ello evitar que se violen los derechos de cada recinto legislativo en los 32 estado del país, porque todo indica que los únicos que estén al frente de cada congreso, sean morenistas.