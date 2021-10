Los motivos de Samantha Bravo: cero experiencia

La directora de Seguridad Pública de Carmen, hija de Maricela Muñoz

Con nula experiencia en seguridad pública, sin rubor, el Alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazaruz, provoca a la audiencia de las redes sociales y paga favores al nombrar a la Samantha Bravo Muñoz, hija de la estrambótica Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado.

Siempre en la polémica, tanto el Alcalde ex panista como la titular de la SSP del Gobierno del Estado, en un nepotismo figurado (su madre no la nombra), la abogada de Michoacán se monta en la ola de violencia que vive la Isla.

En el momento en que se supo que fue nombrada por Gutiérrez Lazaruz, las redes sociales se incendiaron, porque tremenda coincidencia ya que consideran que no sólo no conoce Campeche y obvio tampoco la Isla, mucho menos las colonias populares donde el narcomenudeo y la violencia organizada manda.

Recién egresada de una maestría en Criminalística y como abogada de Universidad Nicolaíta de Morelia, Michoacán, como su señora madre nunca tuvieron experiencia en mandos ni medios ni altos, en la labor de Seguridad Pública, por lo que los internautas no imaginan cómo una persona sin experiencia, sin currículum, sin trayectoria y resultados le “entreguen” la plaza más caliente de Campeche como lo es la Isla que compite en elevados índices criminales con Cancún, Villahermosa o Matamoros.

En consulta con fuentes de Michoacán, sostienen que ni la Secretaria ni su hija tuvieron o tienen alguna experiencia relevante. La directora Samantha Bravo, nunca fue parte de ninguna corporación y la Secretaria lo más relevante fue ser “suboficial” de la Policía Municipal de Morelia y después laborar un tiempo en el Penal de Mil Cumbres controlado por la Familia de Michoacán y después en el Penal de Sahuayo, controlado por el CJNG. Pero de acciones de mando o reconocimientos por labor policiaca o de curso de alto nivel o de larga labor y experiencia en el ramo de la seguridad pública, no hay nada de la Directora de la Policía del municipio de Carmen.

Técnicamente, no es nepotismo porque el nombramiento de Samantha no lo firmó ni la Gobernadora y mucho menos la Secretaria de Seguridad Pública que es su señora madre, pero sí es un guiño del Alcalde Pablo Gutiérrez o pago de favor, que si no lo es, se parece mucho, muchísimo y nos recuerda su primer trienio con el chilango del News Divine.

Por lo que la plaza más caliente, más violenta, con ejecuciones diarias realizadas por sicarios estilo colombiano, da para mucha especulación o para que se le vaya de las manos totalmente.

Pero experiencia, cero.