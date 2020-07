Los negocios de Sandy Areli vía internet

Telecomunicaciones y Redes de Hopelchén ¿negocio municipal?

¿Por qué el ayuntamiento de Hopelchén le compra los servicios de internet nada más a la Empresa Telecomunicaciones y Redes de Hopelchén? ¿Por qué sin licitar favorece a la empresa que todos saben es del esposo de la alcaldesa? En menos de dos años, la mejoría económica ha sido espectacular para esta pareja que ha logrado una inversión descomunal para montar este negocio de telecomunicaciones.

En la cabecera municipal de Hopelchén la empresa Telecomunicaciones y Redes desplegó su cobertura para que hasta los centros educativos fueran “invitados” a migrar al negocio “paramunicipal” y así favorecer a la primer pareja de la comarca chenera.

Los ciudadanos no son ciegos, ni sordos, ni mudos por lo que saben cómo vivía la Alcaldesa antes de asumir el cargo y los lujos que genera ahora con su pareja por el caudal de recursos que le permite atesorar con el negocio de tecnología. Pero lo más cuestionable de esto, es que el servicio es muy malo y no se pueden quejar so pena de ser despedidos de sus cargos.

Y lo otro cuestionable, que dado el sueldo de la edil y con el de su cónyuge, sin gastar un sólo peso como lo hace con sus lujos, no justifica la inversión millonaria para montar este negocio de tecnología.

Fibra óptica, el tendido del cableado, la concesión, las instalaciones de servicio, es un monto de mucha envergadura y compite con Kblex, empresa yucateca y pronto, ya anunció Telecomunicaciones y Redes, la ampliación de sus servicios a voz e imagen, pero también la creación de un canal de tv para control y escudo político. ¿De dónde salen los recursos?

Con tarifas para 3 megas, como plan llamado hogar por 350 pesos; el mediano de 5 megas por 500 pesos para negocios y el más caro por 800 pesos llamado Plan Empresa, pero no mencionan el plan más elevado que es para líneas dedicadas a instituciones que cuesta 1,500 pesos, que son los contratados por la comuna y las escuelas.

Las quejas del mal servicio se generan todos los días, pero las redes sociales ya no contienen el malestar y las quejas y evidencias son muchas contra el negocio familiar de la Alcaldesa Sandy Areli, quien ya amenazó a sus críticos que con su canal de televisión va a cobrarse todas las críticas y pretenderá reelegirse.