“Los vamos a planchar y les vamos a ganar”: Alejandro Moreno

Al referirse a los desertores del PRI, entre los que resalta el ex senador Raúl Pozos Lanz, el dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, les deseo suerte, pero aseguró que en 2021, “los vamos a planchar y les vamos a ganar”. Cuestionado por las renuncias recientes al partido, donde resaltó la de Pozos Lanz que apenas meses atrás alzó la mano para contender por la gubernatura, insistió que ya no son problema del PRI y sus proyectos personales son respetables.

Recordó que en algunos casos, el PRI y su militancia dieron oportunidades valiosas a quienes hoy reniegan o ya no se sienten identificados con sus siglas.

“A mí me gustaría que muchos de los que se van del PRI después de estar 30 años en los cargos de aquí, en la primera que el partido no los quiera en los puestos de nivel, entonces si les entra en que no están de acuerdo, hablan de procesos democráticos, hay que decirles los mismos procesos democráticos que cuando ellos fueron candidatos, igualitos”, declaró.

Puntualizó que al 2021, el PRI llegará fortalecido y ganará la gubernatura, los 21 distritos locales, así como las 13 alcaldías y las 22 Juntas Municipales.

Por otro lado, y ante la posibilidad de una coalición electoral con el PAN o el PRD en Campeche; mencionó que mantiene buena relación con los dirigentes nacionales de ambos institutos políticos, además es en el plano nacional donde se acuerdan las alianzas locales.

“El PRI está construyendo con nuestra militancia… el PRI siempre ha estado abierto a construir una coalición hemos estado trabajando permanentemente en ello, y bueno sí se da, pues eso es un muy importante porque somos todavía más competitivos, y vamos a ganar los cargos de elección popular”, finalizó.