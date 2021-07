LSS desesperada en legitimar su triunfo

Layda Sansores Sanromán está desesperada en legitimar su triunfo como candidata electa a la gubernatura de Campeche para dejarle en claro de una vez por todas a los campechanos el perfil con que gobernaría, para lo busca la complicidad de funcionarios federalesde la 4T para ello. Ahora lo hizo con Zoé Robledo, director general del IMSS a quien le hizo una serie de planteamientos encaminados a mejorar instalaciones, servicios de la institución médicay del personal que trabaja en Campeche.

Pero por lo que se observa, el funcionario de la 4T ocultó a Sansores Sanromán que existe un proyecto muy importante para la construcción de dos nuevas clínicas hospitales en esta capital y el Carmen, con la finalidad de multiplicar el servicio de camas, especialidades y garantizar una atención de tercer nivel para que los pacientes ya no tengan que trasladarse a la vecina ciudad de Mérida.

El proyecto se venía cocinando desde hace poco más de tres años, incluso ya están disponibles los terrenos, pero hasta el día de hoy no se ha hecho el anuncio oficial del inicio de las obras que en conjunto costarían más de 5 mil millones de pesos, seguramente porque no es iniciativa y prioridad paraeste gobierno.

El pasado viernes nos enteramos en redes sociales que visitó con carácter “prioritario”El Centro de Control C5 y la Academia de Policía de Campeche para conocer de primera mano su funcionamiento,seguramente para facilitarleslas operaciones ilícitas de sus incondicionales Erick Reyes y deldiputado electo Alejandro Gómez Casarínen esta capital y el Carmen, respectivamente.

No debemos de perder de vista que tanto Morena como la 4T tienen una fuente de financiamiento muy importante en México que es a través de los carteles de la droga, a quien el presidente le da “abrazos y no balazos” pese a la cobarde matanza de cientos de inocentes.

Pero independientemente de ello, lo que hay que subrayar y dejar muy en clarito es que hasta el día de hoy Layda Sansores Sanromán NO TIENE CALIDAD LEGAL DE CANDIDATA ELECTA, eso lo decidirá finalmente el TRIFE quien hasta el momentoestá demostrando autonomía, independencia e imparcialidad, pese a las intimidantes presiones a las que el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo está sometiendo.

Las dos impugnaciones continúan su curso y según el mismo titular del Tribunal Federal Electoral (TRIFE), por la corta diferencia de votos entre uno y otro candidato, es muy probable que la elección a gobernador pueda ser anulada, pero eso lo sabremos a más tardar el 20 de agosto, mientras tanto la moneda sigue en el aire, no hay nada para nadie, mal hace la ex senadora autoproclamarse ya candidata electa a la gubernatura porque está faltando a los principios legales de la pasada elección.

Y aunque la parte legal no es precisamente lo que le gusta respetar a este presidente porque se siente el omnipotente, quiera o no la mayoría de los mexicanos siguen privilegiando la paz y la democracia.

El cinismo presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador roció una cortina de humo a los mexicanos para tapar ineptitudes, mentiras y ese hedor de repugnancia que transpira la 4T. Desechó y catapultó problemas sociales reales y vergonzosos a cambio de consultas populares sin ningún valor o sentido legal y así como la siempre falsa idea de que la intensidad de la pandemia a cedido, insultando la inteligencia de los mexicanos.

Va a enjuiciar ficticiamente a cinco ex presidentes de hechos del pasado que hoy en el presente él solito está cometiendo con todo el descaro del mundo y sin que alguien lo detenga.

Insiste en acusar a la corrupción como el principal cáncer de este país, pero no condena las evidencias que en este sentido han dejado al descubierto dos consanguíneos Pio yMartinazo.

La delincuencia organizada se ha apoderado del país, en tanto que la lírica presidencial se sustenta en los “abrazos y no balazos” pero a diario sigue muriendo gente inocente en tanto que México se mantiene en el vergonzoso primer lugar mundial de muertes a consecuencia del terrorismo.

Sin embargo para López Obrador “esto ya es distinto porque a diario, a las 06.00 am se lleva a cabo la reunión de seguridad para analizar y resolver todos los casos”.

En la praxis esto es una gran falacia, no hay como detener al crimen organizado, a la delincuencia, a los carteles de la droga que se disputan el territorio nacional y calientan plazas sin importarles matar cobardemente a inocentes, a gente productiva para la sociedad.

Todavía el martes pasado nos enteramos de otro artero crimen en contra de un periodista en Michoacán y un segundo en Guaymas, Sonora, lo que arroja CINCO periodistas asesinados en lo que va el presente año. En tanto en lo que va de la actual administración federal de Andrés Manuel López Obrador ya suman 40 asesinatos: 33 periodistas, 2 locutores, 2 trabajadores de prensa, 1 familiar y 2 escoltas.

Y qué decir del imparable avance mortal del covid-19, de la carencia de medicamentos, de una economía totalmente destrozada, sin la generación de fuentes de empleo, pero eso sí, con la bondad de programas de “Bienestar”, que solo hacen más dependientes a quienes carecen de voluntad para sacrificarse diariamente para salir a buscar el alimento diario.

El de López Obrador es un gobierno lleno de rencor que ha generado divisionismo nunca antes visto entre los mexicanos, y lo que es peor, se sigue ampliando la brecha de la desigualdad con un crecimiento dramático de más de 10 millones de familias pobres.

El distractor

Ahora recurre a la sucesión presidencial,pero que curioso, no hay encuesta para ello. Solo se trata de un distractor para ocultar el fracaso de su gobierno y de paso dar una embestida para encausar el camino del sucesor o sucesora, que le conviene a sus intereses.

Dos años y medio perdidos, de fracasos tras fracasos, definitivamente no es lo mismo ser borracho que cantinero. Gobernar un país no es solo de ocurrencias, es de principios y en la familia de López Obrador, está comprobado esta práctica no existe.

Existe si la descomunal corrupción pintada de “contribuciones para su movimiento”. López Obrador es el mayor de siete hermanos y de los siete, a tres les gusta el dinero fácil, empezando por quien gobierna este país… Pobre México.

Los videos de sus hermanos sin duda retratan una práctica jinetera que les permite vivir parasitariamente de lo que sacan a otros, una cultura mafiosa que hoy se ve reflejada con el consentimiento del presidente tal y como ocurre con sus funcionarios de primer nivel, sin embargo a estos hechos se les resta importancia para dar paso a distractores y ocurrencias que no aportan nada al país, ahí está por ejemplo la sucesión presidencial o la consulta ciudadana.

¿Y hasta cuando Campeche la vacuna anticovid-19 para jóvenes?

Campeche y en particular sus jóvenes viven el desprecio de la 4T dejándolos a su suerte por la falta de la aplicación de vacunas anti-covid-19, en tanto que otras entidades como en la frontera norte y de Chiapas ya se aplican desde tiempo atrás.

Los contagios entre este sector de la población de todo el país van a la alta, muy preocupante y como consecuencia también más enfermos y defunciones.

Aunque Campeche es una entidad fronteriza y tiene como vecinos a entidades como Quintana Roo donde el bicho hierve, al presidente López Obrador poco o nada la importa comenzar la primera etapa para los jóvenes pese a que desde hace casi un mes se abrió el registro para la población de 18- a 30 años de edad.

No son pocos los jóvenes campechanos que lamentablemente mueren por contagio y la angustia e impotencia de sus padres es indescriptibles y dolorosa, todavía peor cuando hay vacunas en existencia que se están aplicando con un trato preferencial, pero así actúa el gobierno de la 4T, sin el más mínimo sentido humanístico, aunque a las pruebas nos remitimos.

Depredan pulpo y el gobierno de la 4T como si nada

La depredación de pulpo en litoral campechano está imparable, a la orden del día, pese a que su cuidado y reproducción es responsabilidad en gran parte del gobierno federal a través de la Semar y la Conapesca. Los pecadores están hartos e indignados por el persistente buceo ilícito que está acabando con miles de hembras en etapa reproductiva.

Los ribereños acusan que previo al inicio de cada temporada sucede lo mismo, tal parece, con la complacencia de las autoridades que se coluden con coyotes e intermediarios yucatecos.

Según estimaciones conservadoras, en Campeche un promedio de 10 mil familias depende de esta actividad a partir de que se levanta la veda en agosto próximo, pero lo increíble es que gran parte de la producción va a para al vecino estado de Yucatán.

El llamado pulpo maya que desova únicamente en litoral campechano alcanza hoy día un precio de 120 pesos el kilo en el mercado negro, de ahí que cientos de pescadores estén dedicados de lleno al buceo gracias a la nula vigilancia.

Según autoridades de la Conapesca, la biomasa para esta temporada podría alcanzar más de las 8 mil toneladas, pero al ritmo galopante que va la depredación es muy probable que las revueltas e inconformidades de los pescadores sean el común denominador de la próxima temporada de captura … Sobre advertencia no hay engaños.

Citas y frases célebres.-“No tardamos en saber cuántos pendejos quedan en el país. El día de la encuesta tendremos las cifras exactas”: dicho popular.