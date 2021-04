LSS, repudiada por morenistas

La prepotencia de la candidata a la gubernatura al hacer a un lado a los militantes e imponer a sus amigos a los cargos de elección popular, provocaron la renuncia de cientos de simpatizantes

Desbandada, enojo e inconformismo es lo que ocasionó Layda Sansores Sanromán en la llegada al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Estado de Campeche.

En tan solo unos meses en Campeche y en el municipio del Carmen, cientos de ex militantes de ese partido, optaron por renunciar ante la prepotencia de quien hoy busca ser gobernadora, sin embargo se olvidó de quienes trabajaron para que Morena tenga una posición ante la ciudadanía.

Los problemas comenzaron desde el año pasado, cuando los militantes comenzaron a pelear con el dirigente estatal Ramón Magaña Martínez, quien asumió al cargo y donde se llegó hasta las denuncias públicas. Pero no todo quedó en eso, si no con la llegada de Layda Sansores y de que fuera impuesta como candidata a la gubernatura de Campeche por Mario Delgado Carrillo, quien hizo a un lado a Rocío Abreu Artiñano.

Fue de ahí en que la militancia comenzó a no estar de acuerdo, pero la gota que derramó el vaso fue la postura de Sansores Sanromán, quien sin invitar a quienes por años estuvieron inmersos en busca de una candidatura para las campañas políticas del 2021, fueron hechos a un lado y nombraron a otros que nunca estuvieron como militantes.

La primera renuncia fue de poco más de 100 líderes de Atasta y Carmen hace poco más de un mes, quienes con documentos en mano se presentaron a las oficinas en la capital del Estado donde entregaron sus documentos y se retiraron. Todas esas personas se incorporaron a otros partidos políticos, desde donde hoy repudian de cómo los trató Layda Sansores y Aníbal Ostoa Ortega.

Pero las cosas no fueron nada bien para ese partido político en el municipio del Carmen, porque de igual forma la imposición, la falta de respeto y transparencia no se hizo esperar, por eso, carmelitas que estaban con Morena, de la misma forma renunciaron por los malos manejos dentro de partido, pero sobre todo los engaños que fueron hechos.

Pero quien también no estuvo de acuerdo con la política de Layda Sansores Sanromán, fue Eduwiges Fuentes Hernández, hoy diputada independiente, quien dijo que renunció por no estar de acuerdo en la imposición de la hoy candidata a la gubernatura al poner a otras personas y no a la militancia, quien ha sido fundamental en el partido político, pero además la forma como pisoteó la moral de quienes si trabajaron.