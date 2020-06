Lucha Libre en Campeche, en decadencia…

En entrevista para EL SUR DE CAMPECHE, Simbad Pinkus dijo que los pseudo promotores han hundido la lucha libre en el Estado

“Actualmente la lucha libre en Campeche es un vivo ejemplo de lo que históricamente años atrás se padeció, cuando mi señor padre comienza hacer promoción y un servidor junto con él, en aquel tiempo yo como luchador y comenzamos a levantar este deporte en el estado, surgen los pseudos promotores o empresarios, que lo único que hicieron fue matar este bello deporte”.

Esto lo declaró en entrevista vía telefónica desde California Estados Unidos, en donde actualmente radica, Simbad Pinkus, ex luchador profesional y actual promotor de lucha libre.

“Era lógico, mi padre cuyo objetivo que ha sido toda la vida levantar la lucha con elementos locales, porque son los que permanecen finalmente en nuestro estado y que con ellos se podría hacer funciones inclusive cada semana, para diversión de la familia, en un Campeche en donde no se tiene mucho donde ir con la familia, ante esta situación de los pseudo promotores, tenemos que dejar gran parte de promoverla, porque no se tenían los recursos suficientes para pagarle a los grandes gladiadores de la capital de la república y que gracias al auge que tuvieron a través de la televisión tuvieron sus tiempos de gloria”.

La pregunta es, dijo Simbad, ¿dónde están actualmente aquellos que traían grandes carteleras de lucha libre con lo mejor en ese momento?, solo se enriquecieron y dejaron de traerle este gran espectáculo a los campechanos”.

“No lo digo yo, lo sabe la gente aficionada a la lucha libre, actualmente está muerta en Campeche, esos grandes promotores desaparecieron por arte de magia, se hicieron ricos a costa de la gran afición y se fueron, mientras que mi señor padre se ha mantenido toda la vida promoviéndolo en la “capillita” de la lucha libre, porque tiene amor a la lucha libre, en donde destaco en su tiempo”.

“Esa es la situación actual de la lucha libre en nuestro estado”, recalcó el ex luchador profesional, “está muerta, sin embargo, la sangre de luchadores todavía está vigente en la familia, con la tercera generación el Dr Blood, quien intenta también que la lucha libre siga vigente en Campeche, pero hay otro problema, ya no son los pseudos promotores, ahora es gente que no permite darle apertura a las acciones que se pretende como hacer funciones de lucha, solo por cuestiones partidistas, algo que no debe de ser y está matando este deporte en Campeche”.

Sin embargo, continuo Pinkus “son tantas las ganas de hacer promoción, de tener a la gente cautiva y no dejarla ir y que se siga manteniendo la lucha libre, fíjate actualmente y debido a esta pandemia por la cual estamos pasando, se tuvo la idea de transmitir a través de vídeos en una plataforma funciones de lucha libre solamente para los seguidores de la página GWB que es propietaria del Doctor Blood”.

“Este personaje el Dr Blood es creado por mi sobrino, que es la tercera generación de luchadores, mi padre Eduardo Pinkus, yo Simbad y ahora el Dr Blood, quien prácticamente recibió la estafeta, para no dejar morir la lucha libre en Campeche, mi padre con 90 años ya no tiene las mismas energías para continuar, por lo que a mí respecta me vine a radicar un tiempo a Estados Unidos, ya que me quede sin trabajo, me despiden de plataforma en donde estaba y tengo que buscar para vivir con mi familia y la mejor opción Estados Unidos en donde he estado en varias ocasiones y se queda mi sobrino a cargo de la promoción de la lucha libre”.

“Por cierto, el año pasado 22 de abril del 2019, recordó el promotor, “en un homenaje a mi padre Blood recibe la estafeta y responsabilidad de seguir con la tradición familiar con la lucha libre, me fue concedida la capa de los campeones que mi papa uso en los años 60’s y posteriormente yo se la entregue a mi sobrino, para que siguiera con la tradición como tercera generación de la familia Pinkus”.

“Él ha intentado revivir la lucha libre, pero simplemente no lo han dejado, sin embargo, tengo un proyecto para revivir este precioso deporte que tantos adeptos tiene en Campeche, pero ante la falta de funciones, se están olvidando de ella, para lo cual estoy en pláticas con gente que le gusta esto y que dijeron que me van a apoyar”.

“Pretendemos seguir haciendo lucha en Campeche y seguir dando oportunidad a los nuevos valores que hay en nuestro terruño, en el sureste que ha colaborado mucho con nosotros, tratamos de apertura plazas en el sureste y cuando tengan ya la experiencia, llevarlos a la capital de la república mexicana y porque no llevarlos a Estados Unidos, como en una ocasión tuve la oportunidad no solo de pelear en las grandes arenas de México, sino también aquí en los Estados Unidos”.

Lo positivo de todo esto es que conozco gente promotores que están interesados en este en este proyecto aquí en Estados Unidos, les plantee el proyecto y les gusto, me dijeron que sí, que adelante y me van a apoyar en lo que en lo que puedan hay promotores de Tijuana y del estado de California que se quieren unir con nosotros.

La familia pinkusky siempre ha sido promotores de lucha libre nosotros nos enfocamos a crear formas y espacios para los valores locales, lo pensamos muy seriamente cuando pretendemos traer una función de lucha libre con luchadores reconocidos de la capital de la república porque al traerlos, la empresa que maneja sus intereses no permiten la inclusión de elementos locales ya sea Campeche o cualquier otro estado vecino.

Estos pretenden que sean luchadores de renombre en esa en esa función entonces de esta manera estamos evitando locales, lo que no va con nuestras intenciones, lo que pretendemos es darles proyección a nuestros luchadores y además los luchadores de la capital de la República cobran muchísimo.

Por lo que con este proyecto vamos a comenzar de cero propiamente, pero vamos primero a promover funciones en donde haya locales, y de esta manera se irán fogueando y en un futuro pueden llegar a ser grandes figuras dentro de la lucha libre.

Se dará un paso importante para que promotores del centro del país e vayan fijando poco a poco en ellos y lleguen a estar en las grandes arenas y más adelante llegar a los estados unidos, con el apoyo de los promotores con los que tenga una gran amistad y están de acuerdo en apoyarme.

No podemos dejar que muera la lucha libre, somos familia de luchadores y vamos a pelear por mantenerla, mi padre es el pionero, comenzó como luchador en los años 60, llego a codearse con gente importante en donde destaca el Santo el enmascarado de plata, por nombrar a uno de los mejores, pelea en México, además de los Estados Unidos en california y Florida, para luego al dejar de ser luchador, se convirtiera en promotor.

Mi padre inicio en la lucha libre en Mérida Yucatán, en 1947, el organizó a un grupo de sus amigos para comenzar a entrenar, debido a la gran euforia que dejo el paso en Yucatán de una caravana de luchadores profesionales, comienza a entrenar y sus compañeros le ponen el sobre nombre del “Duende”, pero cuando sale a su primera pelea, lo hace con el nombre que se le quedo hasta ahorita el Pinkuski “Príncipe Millonario”.

El retiro de la lucha libre fue en unas de las últimas funciones de lucha libre que se daban en el CREA, que hoy es conocido como el C.C.Y.D.U. aproximadamente a finales de la década de los 70 y de ahí, se dedicó a ser promotor hasta el año pasado que, en un justo homenaje, me dio la estafeta y yo se la entregue al Dr. Blood, que es la tercera generación de la familia Pinkus.

Para finalizar Simbad Pinkus dijo, que muy pronto regresará a Campeche con este proyecto en donde incluirá también las artes mixtas, dijo que esa es la intención crear plataformas para los nuevos valores, no quiere agarrar algo consolidado, promotores como nosotros, somos los que debemos de dar pie a crear afición, para que las grandes empresas lleguen a nuestra localidad y si no hacemos promotores como la familia Pinkus, muchas empresas nacionales e internacionales no llegarían hasta Campeche.

Porque primero hay darle a probar a la gente lucha libre y la lucha de artes mixtas para crear la afición y luego vendrá el éxito no solo en el deporte, sino también en la que los practican.