Luchas extremas golpeadas por coronavirus

En entrevista para EL SUR DE CAMPECHE, Pablo González dijo que espera pronto se reactiven los entrenamientos de luchas extremas

En diez años que se promueve las luchas extremas en Campeche, ya se cuenta con peleadores de renombre en la segunda mejor liga de este deporte en México de ocho que hay en este país. este 2020 ha sido desastroso para este deporte, sin embargo, esperemos que en los últimos tres meses podamos organizar dos eventos, uno de corte amateur y otro profesional, pero sin público, todo depende del apoyo que podamos conseguir.

Esto lo declaró Pablo González Marín, Director general de XFM & Head Coach en Bujutsu Campeche, quien, además dijo que espera que sea en el mes de julio en el que se pueda regresar a los gimnasios, en este caso dentro del deporte de luchas extremas, pero al parecer será hasta septiembre con todos los protocolos de salud que dé a conocer el gobierno federal y estatal, a través de la secretaria de salud.

¿Cuándo crees que ya puedan estar funcionando debidamente ustedes?

Ojalá que ya podamos abrir, pero tendremos que apegamos a las medidas de salud, esperemos que ya en septiembre volvamos a la nueva normalidad, aunque va a ser difícil, sí aplicamos bien las medidas entre las que sobresalen la medición de temperatura y la sana distancia entre otros, para nosotros será difícil, porque en el deporte de luchas extremas es necesario el contacto físico.

A nivel nacional se maneja el mes de septiembre para regresar nuevamente a los gimnasios, pero si todo sale bien deberíamos de estar ya con las puertas abiertas del gimnasio en el próximo mes con la nueva normalidad, vamos a tomarle la temperatura a los alumnos desinfectar todos los espacios antes de que puedan ingresar al gimnasio.

¿Qué eventos de la promotora que representas se cancelaron?

Con respecto a la promotora de las luchas extremas tuvimos que cancelar algunos eventos, íbamos a tener nuestro primer evento en Morelia Michoacán a mediados del mes de mayo, pero por el coronavirus tuvimos que cancelar, también teníamos otro en puerta que era el 6 de junio en el circo teatro Renacimiento, pero por la misma razón tuvimos que posponerlo.

Sin embargo, estamos viendo fechas para finales de año, más o menos a mediados de noviembre o principios de diciembre, inclusive estamos en platica, para ver si podemos realizar un evento sin público, obviamente tendríamos que buscar los apoyos tanto del gobierno Estatal, municipal como de la iniciativa privada para pagarle a los peleadores sería un público de artes marciales.

La verdad que esta pandemia está impactando mucho en lo que se refiere a nuestro rubro, nos piden muchas medidas de seguridad, por ejemplo, que hay que tener una cierta medición en cuanto a las cosas, la sana distancia, lo que es muy difícil de llevarse a cabo en el deporte que nosotros practicamos, pues como tú lo sabes este deporte es de cuerpo a cuerpo, mucha cercanía.

Cuando ya se abra la academia Bujutsu Campeche vamos a estar en frente al parque de Santa Ana, en nuevas instalaciones, hay que recordar que nosotros estábamos a la vuelta.

¿Actualmente con la pandemia que está haciendo la academia que tienes a tu cargo?

Fíjate que en lo particular, yo no soy muy fan de las clases en línea porque, como te repito son muy pocos los ejercicios que hay que hacer, este deporte es de contacto, necesitamos tener a dos personas para poder realizar el trabajo.

El trabajo es presencial 100% yo tengo en el gimnasio dos grupos uno de chicas y uno de chicos, constantemente estamos intercambiando las rutinas, algunos de ellos se les he prestado los implementos para que hagan sus ejercicios o trabajo, les doy rutinas si es que me buscan para preguntarme, los mantengo activos.

Está prohibido las reuniones masivas por lo que respecta al gimnasio no estamos trabajando totalmente los peleadores y competidores están haciendo sus rutinas cada uno en su casa.

¿En los años que llevas promoviendo este deporte en Campeche ha logrado transcender?

Mira comencé en el 2018-2009 con un grupo muy reducido, sin embargo, en la actualidad ya contamos con cuatro academias, que han salido del mismo grupo del que comenzó y la verdad que se ha ido desarrollando este deporte en Campeche.

Tan es así, que ya podemos hacer eventos con puros campechanos, me acuerdo que cuando hicimos el primer torneo, la primera promoción esto fue en el 2011, había solamente tres campechanos en cartelera y en la última función que realizamos a finales del año pasado tuvimos a 16 Campechanos.

Se está haciendo un trabajo de semillero, se están desarrollando peleadores profesionales yo tengo dos equipos uno de peleadores amateurs y otro de peleadores profesionales ahorita tengo arriba de 30 elementos.

Este deporte es hasta cierto punto muy difícil, porque es de contacto, muchos empiezan con mucho coraje, con mucha decisión, pero ya cuando compiten o tiene su primera pelea, como que no logran asimilarlo y no regresan por decisión de ellos o simplemente sus papas ya no los dejan, les hacer ver que este deporte es bastante rudo.

Sin embargo, las luchas extremas forjan el coraje de los chamacos, creo que es muy importante para la persona que debe de probar hasta dónde puede llegar,

Pero en diez años, se ha multiplicado exponencialmente el número de amantes a este deporte tanto en jiu-jitsu brasileño como en artes marciales mixtas, en la actualidad en Campeche hay varios equipos muy buenos y es como se ha fomentado la competencia interna con peleadores nuevos

¿Cómo es que logras llevar a cabo eventos de gran relevancia en Campeche?

Te diré, en un principio fue todo empírico y fuimos aprendiendo sobre el trabajo, organizando eventos en Puebla, ciudad del Carmen Campeche, en Isla Mujeres, ahorita prácticamente ya tenemos un manual operativo de cómo hacer las cosas después de tanta experiencia que hemos obtenido obviamente es muy importante estar relacionado con toda la gente que tiene promotoras y escuelas en el sur y el centro del país, y también es muy importante el apoyo de las autoridades tanto municipales como estatales pues sin ellos sería imposible prácticamente hacer un evento lo que nosotros hacemos.

¿Qué elementos en estos 10 años que has estado organizando eventos han logrado sobresalir o poner el nombre de Campeche en alto?

Desde que empezó éste deporte aquí en Campeche, te puedo decir que han sobresalido los hermanos Pórtela, Rafael y Jonathan, ellos fueron unos grandes atletas y además fueron Pioneros de este deporte en Campeche a partir de las funciones que ellos desarrollaban en la arena Pinkusky, nos unimos a ellos y comenzamos a promocionar este deporte.

Otros grandes exponentes Fernando el “Samurai” Arévalo uno de los primeros campechanos de irnos a representar a eventos nacionales Ramón el “Bombardero” Cardozo que ya fue a Colombia, Samuel el “Jaguar” Coyoc, Romario Orozco qué es el “semental” y ahorita el Jesus “Tornado” Ramos y Carlos Chablé, ambos son campeones actualmente en la liga viene con mucho empuje pero pues por desgracia se presenta esta pandemia cuando había planes con ellos, muchos proyectos, fíjate que ya le habíamos conseguido combate en las dos mejores ligas en donde el pago es en dólares y que catapultan a los peleadores a nivel mundial.

Carlos Chablé es hoy por hoy, el mejor atleta campechano apenas tiene 4 peleas y 21 años, todo el futuro por delante, sólo es cuestión de que lo quiera lo desee y haga un esfuerzo, por qué el apoyo lo tiene de mi parte es muy importante en este deporte tener a la familia involucrada porque es un deporte duro vamos bien.

Esperamos que ya el gimnasio se pueda abrir aproximadamente a mediados del mes de julio o si no pues vamos a tener que esperar hasta que las autoridades determinen el momento en que se puede abrir.

Si todo sale bien, estaremos tratando de hacer eventos en septiembre y octubre y a finales de año uno profesional y uno amateur, incluso me han hablado promotoras de otros estados del vecino estado Yucatán, para ver si organizamos en conjunto una pelea este 2020.