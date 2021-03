Luz Verde a Copa Calkiní de Handball

Será en el mes de julio cuando se lleve a cabo, con la presencia de varios equipos de la República Mexicana

Al fin recibió luz verde el comité organizador de la Copa Calkiní de Handball para retomar la organización con miras a poder realizarla en la tercera semana del mes de julio, con la presencia de selecciones estatales de estados como Sonora, Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, y de la región, confirmó el presidente de la Asociación de Handball del Estado de Campeche, Abimael Cuevas Mijangos.

“Afortunadamente parece que ya estamos viendo la luz al final del camino, en días pasados tuvimos na plática con el alcalde Roque Sánchez Golib y nos dio luz verde para empezar a generar lo que es la organización de la tan anhelada Copa Calkiní, que tiene como marco la inauguración deportiva de la cancha”, contó de entrada el directivo.

Recordó que, si bien la inauguración de la obra la realizó meses atrás el gobernador Carlos Miguel Aysa González, “pero obviamente por las razones de la pandemia del coronavirus no se había podido hacer un evento deportivo oficial en el nuevo recinto, ahora ya estamos trabajando en ello y esperemos que sea una fiesta que haga un marco muy importante en el handball campechano”, acotó.

Dijo que por ahora se tiene la posible participación de los equipos de Aguascalientes, Chihuahua, Sonora y Jalisco muy probablemente, que son estados que marcan nivel a nivel nacional y que sería un honor tenerlos aquí y que nos apoyen, nos ayuden para el crecimiento del handball campechano”.

“Ellos tienen toda la intención de venir, esperemos que esta tendencia de esta pandemia vaya a la baja lo cual nos permitiría tenerlos con nosotros, aclaro no por el hecho que la tendencia vaya a la baja las condiciones de seguridad y sanidad, higiénicas, vayan también a la baja con nosotros, al contrario, más seguridad porque se supone que queremos que este deporte sea un referente de cómo organizar eventos donde se le dé la confianza a los padres de familia y a los atletas de que las medidas higiénicas estén e la orden del día”, añadió.

En cuanto al número de equipos que se tendrán en la Copa Calkiní de Handball, Cuevas Mijangos dijo que una referencia exacta no la tienen por ahora, “porque repito, todo os lo va a dar el tiempo, estamos hablando que estamos a tres meses y medio, casi cuatro de esta actividad, sin embargo, en la anterior copa que íbamos a hacer en el 2020 ya teníamos referenciados a 60 equipos, yo considero que en esta ocasión tal vez no sean tantos porque no ha habido escuela, hay equipos que venían de escuelas primarias, en esta ocasión no vamos a poder considerarlos porque las condiciones de la pandemia no han permitido la escuela presencial, y los equipos no están armados”.

“Sin embargo, el nivel se eleva muchísimo en calidad porque prácticamente selecciones de los estados serían las que nos estarían visitando, tendremos yo calculo alrededor de 30-40 equipos, pero de un nivel muy alto y todas con características de deporte federado”, ponderó.

Añadió que se agregará al certamen la categoría libre, lo cual podría traer a equipos que contengan a seleccionados nacionales.

“Al momento la fecha estanos considerando la tercera semana de julio, por qué menciono al momento, porque estamos considerando también el posible evento del Nacional Conade, que corresponde a la Comisión Nacional del Cultura Física y Deporte (Conade) y no podemos chocar con esas fechas, estamos a la espera, estamos a la expectativa de saber la posibilidad real de la fecha del Nacional Conade, y no chocar con ella, en el momento que tengamos ese dato podremos saber la fecha de inicio de esta Copa Calkini, y obviamente ya tendremos la referencia del Nacional Conade en la disciplina de balonmano”, finalizó.