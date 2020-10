Magaña no es, ni será Presidente de Morena: Patricia León

Ramón Magaña Martínez no es presidente de Morena, afirmó la Secretaria General en funciones de Presidenta Estatal Patricia León López, quien pidió a la militancia no dejarse engañar por quienes a través de la ilegalidad pretenden controlar el destino de este partido político.

Explicó que la sesión de Consejo el 1 de septiembre estuvo repleta de irregularidades ya que participaron personas que renunciaron a ser consejeros y hasta funcionarios federales como Manuel Jesús Zavala Salazar quien, al renunciar a la presidencia dejó de ser consejero.

Patricia León aseguró que el presidente nacional saliente Alfonso Ramírez Cuéllar pretende imponer a Ramón Magaña. Aseguró que el INE es quien validará al presidente estatal. “Mientras, Ramón Magaña no puede acreditar con el INE que es el presidente yo soy la única representante del partido, no reconozco nada de lo que hace, ni me presto para estas cosas que son un circo para crear más confusión de la que ya tenemos al interior de Morena”, declaró.

Explicó que aprovechando el proceso de renovación en la Presidencia nacional, Ramírez Cuéllar presiona al INE para reconocer a Magaña como dirigente en Campeche, sin embargo, recordó que en dos ocasiones los Tribunales la reconocen a ella como única líder.

“Yo creo que en 14 días el Tribunal definirá quién es el presidente del partido, yo como secretaria general ya fui ratificada dos veces en la función de presidenta, ese discurso que la Presidencia está vacante es mentira, porque el mismo estatuto dice que en ausencia del presidente la secretaria general asume el cargo”, remarcó.

Finalmente, confirmó que iniciarán una serie de denuncias ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) en contra de los disidentes, quienes en más de una ocasión le han agredido de manera verbal y contra otros militantes hasta de forma física. Insistió que esas conductas son sancionadas en los estatutos; lamentó que pese a los llamados a la unidad y a construir caminos de entendimiento, insistan en anteponer ambiciones personales.