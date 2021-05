Mala estrategia de Lavalle Maury para salir de la cárcel, hacerse al loco: Alfredo Cardeña

Luego de que el ex senador, Jorge Luis Lavalle Maury, presentara un recurso de amparo por “trastorno mental” y llevar su proceso legal por el caso Obredecht fuera de la cárcel, misma que fue denegada por el juez, el Presidente de la Barra de Abogados de Campeche, José Alfredo Cardeña Vázquez, indicó que este recurso muestra una mala estrategia del ex funcionario federal con su jurista.

“Seguramente fue parte de una estrategia que Lavalle acordó con su abogado, real o no, se debió presentar o solicitar un dictamen médico en materia psiquiátrica o psicológica para determinar si existe o no un trastorno mental que no le permita estar encerrado”.

Sin embargo, Cardeña Vázquez aseguró se trata de un falso recurso para evitar estar en prisión preventiva dentro de la cárcel al considerar injustificada la medida que le impusieron.

“Bajo mi opinión no la veo como una estrategia viable y sostenible, ya que el argumento usado respecto al seno familiar o mental, es fácil de combatir”.

El abogado explicó que todas las personas que son privadas de su libertad tienen una alteración y/o afectación en el seno familiar, económico y social, pero debe prevalecer el estado de derecho, es decir, respetar la norma.