Malo que Chérrez tenga el control de contratación del Tren Maya: Canacintra

La Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega Azar, lamentó que una sola persona tenga el control de los contratos para la construcción del Tren Maya que pasará por Campeche.

En entrevista, dijo que aquellos que participen en la construcción de este proyecto deberán negociar directamente con el Grupo Carso, pues los sindicatos no deben ser partícipes de estas negociaciones, muchos menos que un líder a nivel nacional, venga a darle un cargo a otro, esto en relación al nombramiento que recibió el líder de la CTM, Wilgen Hernández Chérrez, quien será el único que esté a cargo de la contratación y elección de los trabajadores de la industria de la construcción que participarán en el desarrollo del Tren Maya.

“Aquí tenemos que hacer un gran acuerdo con el grupo Carso y no se trata de que el líder de la CTM, es quien maneje este rubro laboral, pues al final de cuentas va a estar otorgando contratados al amigo, al primo o al vecino y los que no estén afiliados a este sindicato que aunque diga que no hay que pagar un peso para estar en el sindicato pese a que sabemos que no es así, por lo que mucha gente tendrá que endeudarse para pertenecer a la CTM y pueda tener trabajo durante esta construcción”, dijo.

Señaló que tiene en cuenta que el grupo Carso tiene que hacer uso de la mano de obra campechana, pues no podrán traer gente de fuera, pero no se puede permitir que una sola persona maneje el trabajo de un gran proyecto.

Finalmente, Ortega Azar dijo que muchos trabajadores no están afiliados a la CTM, y con tal de tener trabajo tendrán que pagar cientos de cuotas y no podemos permitir eso, tenemos que dejar que todos trabajen y que estos puedan llevar el pan a su mesa.