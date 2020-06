Manager histórico en LECB

Leonel Brito se convirtió en el máximo ganador de títulos consecutivos de la Liga Estatal Campechana de Béisbol

De joven le gustaba más el béisbol y termino siendo un ganador en el rey de los deportes el béisbol, se ha convertido en el máximo ganador de títulos consecutivos en la LECB, con cinco, pero además como manager tiene dos subtítulos y uno como jugador solamente, sumándole a estos varios títulos en el béisbol amateur, todo un ganador en este deporte.

Estamos hablando de Leonel “Chasis” Brito Colorado, nació en Pixtun, de donde es el gran pelotero también el béisbol a nivel de Liga mexicana, Herminio el “Roba Foco” Domínguez, actualmente tiene 53 años, cerca de los 54 y vive en esta ciudad de Campeche.

¿A qué edad comenzaste a jugar béisbol?

Mira algo curioso, yo jugaba futbol, me gustaba este deporte, el cual sigo practicando en una liga de veteranos, en el béisbol comencé grande, soy de Pixtun y tú sabes que, en una población, luego de cumplir con tus obligaciones como hijo, te vas a las canchas a jugar futbol, voleibol, basquetbol o béisbol.

En una ocasión estaba jugando futbol, terminamos y nos sentamos a platicar cuando pasaron unos cuates en un camión y nos comenzaron a invitar a ir a jugar béisbol, en particular a mí, les dije que no, que no jugaba béisbol, que me gustaba el futbol, insistieron tanto y me convencieron porque me dijeron que solo era por si no se ha completaban, entraba a jugar y me fui con ellos, participaban en una liga inter ejidal, iban ante la población López Mateos.

Llegamos, comenzó el juego y de pronto que se lesiona la tercera base, así que como era el único que había, me dieron el guante y fui a cubrir la tercera, que ya no solté para nada y me quedé como titular a jugar con el equipo de mi población.

Sin haber jugado béisbol, lo que me ayudo para hacerlo fue que no tenía miedo a la pelota, muchas veces me pego en el pecho, en los pies, en el cuerpo y hasta en la cara, pero nunca le tuve miedo a la pelota, me aferre y me quede jugando de béisbol, me tiraba, me levantaba y seguía jugando, me mantuve durante toda esa temporada, tenía apenas 16 años.

¿Cómo llegas a la Liga Estatal Campechana Leonel?

Pues termino esta temporada con el equipo de Pixtun, como sabes Herminio Domínguez es de esa población, de pronto llego, no me acuerdo si jugaba para Diablos o ya estaba con Piratas, pero había terminado la temporada y llego, alguien le hablo de mí y cuando lo saluda al verlo de inmediato me invito a que fuera a probar a la Liga Estatal con el equipo que él jugaba, en ese entonces era Candelaria.

Me dijo tu juegas muy bien, yo sé que tu si puedes vamos a Candelaria, te recomiendo y le conteste que acaba de comenzar a jugar, que no tenía experiencia y acabo por convencerme, me acuerdo que fuimos a jugar con un equipo que se llamaba algo así como FECOPES, en el antiguo Venustiano Carranza, ahora Nelson Barrera, por cierto me acompaño mi hermano que también quería jugar LECB, yo como tercera y el segunda, al finalizar el partido, dijeron los que dirigían a Candelaria, se queda el tercera y fueron 20 años en esta liga, que en ningún equipo que jugué, estuve en la banca, estamos hablando del 87.

Posteriormente me vine a jugar a Champotón dos temporadas, siempre con Herminio Domínguez que era el lanzador estelar de esta novena, de ahí fui a jugar a Seybaplaya, más tarde me convertí hasta en empresario ya que junto con los hermanos Rodríguez de Lerma, sacamos y pagamos entre nosotros, un equipo bastante modesto, solo trajimos un refuerzo y los demás jugadores amateur de aquí de Campeche, pero jugamos LECB.

¿Cuándo comienzas a dirigir dentro del béisbol?

Fíjate que comencé a dirigir en una liga amateur, fue en la Liga “Loco” Adam, a un equipo de mi trabajo, Autos de Prestigio, el dueño forma un equipo y me da la responsabilidad de dirigirlo, fue un inicio prometedor en mi carrera como beisbolista jugador y manager, llegamos a la final, el partido empatado en las ultimas entradas, comienzan a pegarle al pitcher que abrió y entro a taponear, logro controlar la artillería del equipo contraria, viene nuestro turno a batear y Carlos Diaz, que en ese tiempo era el contador de la empresa, nos da el triunfo y el titulo con cuadrangular, jugamos ante la Coca Cola que era un trabuco, que en la campaña regular nos había pegado.

Luego en esa misma liga me invitan a jugar y dirigir a Proveedora del Atlántico con ese equipo ganamos en dos o tres ocasiones los títulos, Automotriz el Cerro fue otro de los equipos que dirigí y jugué, dos veces campeón, inclusive participe en la liga Interejidal.

Más adelante el diputado “chamelo” de Seybaplaya me invita a dirigir y a jugar con el equipo de la población, un equipo formado por muchos jugadores locales , con ese equipo le ganamos a Calkini el Inter Zonas y jugamos la final ante Champotón ante los que perdemos, en esta mi primera temporada como manager jugador, me pasaron muchas cosas positivas pese a solo ganar el subcampeonato, entre estas estar en dos juegos sin jit que lanzo Iván Gonzalez y uno Daniel Castillo y jugar en esos partidos con mis hijos, yo en la primera, uno de estos en la segunda y otro en el fil.

Luego con el mismo equipo Seyba, jugamos la final ante la UNACAR y la perdemos, fueron dos subcampeonatos consecutivos, 2010-2011 y 2011-2012, como manager jugador y cinco títulos seguidos en la Liga Estatal Campechana: 2014-2015 (con Águilas de Escárcega), que fue su primer título, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020 con Piratas de Villa madero).

Mi hijo el más grande tiene los mismos campeonatos que yo tengo, siempre ha jugado conmigo, el más chico solo jugo una campaña y luego se dedicó hacer otras cosas, no se ha dedicado de lleno al béisbol.

¿Tener a tus hijos en el equipo que diriges no te ha traído problemas en el dugout?

Mira en mi vida cotidiana, en mis cosas, siempre he sido muy estricto, teniendo a mis hijos jugando conmigo, soy más estricto con ellos, cuando me reunía con mis jugadores les decía que nadie me tiene porqué reclamar nada, que ellos vieran la forma en que estoy conduciendo, que ellos mismos se den cuenta de que yo al que le exijo más es a mi hijo, por eso porque es mi hijo y tiene que estar en todo perfecto, siempre se lo dije, si tú no estás jugando bien te vas a la banca, ya sea mi hijo pero se va la banca yo siempre he sido correcto, no hay privilegios conmigo.

Solo en una plaza tuve problemas, pese a que éramos locales, la gente siempre se metió conmigo, no sé si les caímos mal o qué, pero apoyaban más al equipo contrario que a nosotros, pero supe controlarlo, me dedique hacer lo mío y dio resultado, les calle la boca a muchos.

Porque fue precisamente con Escárcega que ganamos el Campeonato a los piratas de Villa Madero y de ahí pase a formar parte del equipo de Villamadero y nos volvimos a coronar ya cuatro veces seguidas 5 títulos consecutivos como manager.

¿Ves en peligro esta temporada por la pandemia la LECB?Hace una semana precisamente, platicaba con el Profe Celso Vera y me comentaba que veía difícil realizar la LECB, que ya debería el presidente Jose Faisal de estar trabajando en ello, que habría de ver la manera de llevarla a cabo, tal vez reduciendo partidos, claro, dependiendo de los equipos que entren, jugándose los sábados y domingos, hay muchas maneras si es que se vuelve a la normalidad en los siguientes meses.

Que para ello Jose Faisal debería de reunirse con gente que conoce este ambiente como Benjamín Sandoval, Graniel, Maseca Franco, estos veteranos que podrían aportar ideas para que la Liga se realice.

En lo personal, veo muy difícil que esta temporada se juegue Liga Estatal Campechana, todo se viene a conjuntar, la epidemia, el poder económico de los municipios no va ser el mismo, si de por si la campaña pasada no hubo apoyos en los municipios que siempre habían participado en esta importante liga, ahora menos, pero la lucha se debe de hacer, inclusive aunque parezca loco, jugar con elementos campechanos y dos refuerzos como antes, no sé, hay muchas maneras y ojala que encuentren los directivos la manera si esta pandemia lo permite de jugar.

¿La mayor satisfacción que te haya dado jugar y dirigir en la LECB?

Mira la satisfacción más grande que pude haber tenido es haber jugado y dirigido teniendo conmigo a mis hijos jugando, más que nada en los juegos sin jit ni carrera de Iván Gonzalez. Además de haberle ganado a manager con más experiencia como Kiko Castro, Jose Luis Lugo a Ricardo Figueroa, esas han sido mis mayores satisfacciones.

Lo más triste y que me duele, es no haber ganado el título en las dos ocasiones y coronarme con Seybaplaya , me quede a un paso, es lo más triste podríamos decir y que me pesa, siempre hay que reconocer cuando pierdes, pero a mí no me gusta perder.

¿Haya o no haya liga estatal este año, seguirás con Piratas de Villamadero?

El ciclo de Leonel Brito Colorado con los Piratas de Villamadero ya terminó, ya platiqué con los directivos y no los voy a dirigir en la próxima campaña, ya tengo platicas con otro equipo y es un hecho de que yo dirija a otra novena, ¿el nombre? Luego les digo, concluyó con la entrevista el manager ganador de la LECB.