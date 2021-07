Mañana, Día Mundial contra la Hepatitis

Con el objetivo de aumentar la sensibilización y la comprensión de la hepatitis viral y las enfermedades que provoca, este 28 de julio, se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis, con enfoque al acceso universal, tratamiento gratuito y eliminar la epidemia en el mediano plazo.

La hepatitis C es una infección, que es prevenible y curable; si es detectada a tiempo se pueden prevenir enfermedades asociadas como la cirrosis y el cáncer hepático, es una enfermedad que, si bien es curable, tiene un costo alto asociado al tratamiento.

Entre los avances del Programa Nacional de Eliminación de Hepatitis C en Campeche, destaca que desde junio de 2020 y hasta junio de 2021 se han realizado un Total de mil 994 pruebas rápidas de detección; de las cuales mil 148 se realizaron en el Capasits Campeche y 846 en el Capasits Ciudad de Carmen, el grupo de edad más participativo para este tamizaje en Campeche fue la población entre 25 y 29 años y en Ciudad del Carmen de 30 a 34 años de edad.

El 73 por ciento de este tamizaje se ha realizado a personas viviendo con VIH por ser la población con mayor riesgo para padecer Hepatitis C, afortunadamente no se han encontrado casos reactivos en esta población, y el 27 por ciento restante se ha aplicado a personas con factores de riesgo.

El tratamiento para curar la Hepatitis C está disponible en el estado y se otorga de manera gratuita, así como el control y seguimiento también se realiza en los dos CAPASITS.

Durante el mes de Julio se buscaron lugares amplios y al aire libre para no detener las actividades preventivas de detección del VIH de ITS y de VHC (Virus de la hepatitis C), y a la vez, continuar con las medidas de cuidado para el Covid 19, durante estas jornadas se busca que la población general conozca los servicios que se ofrecen en los Capasits y que se realicen estos tamizajes, se ha tenido una buena respuesta, por lo que en Agosto se estarán programando nuevos sitios para continuar con las Jornadas de detecciones en diferentes puntos estratégicos al aire libre.