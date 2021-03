Marco legal muy específico para transparencias en campañas: Sulub Caamal

En México existe un marco legal que parte de la ley de transparencia y acceso a la información pública, una Ley Federal de Transparencia y 32 Leyes Estatales de Transparencia y acceso a la información pública, son elementos indispensables que abonan a latransferencia, al manejo de los recursos públicos y que evitan la opacidad dijo el Abogado, Miguel Ángel Sulub.

Comentó que se encuentran definidas con claridad cuáles son las afiliaciones que tienen los entes públicos para difundir información que comprende, entre algunos aspectos, cuál es el marco normativo que rige su actuación cuáles son sus presupuestos, cuáles son sus programas, cuáles son los servicios que prestan, cuando son los informes o estados financieros que están obligados a publicar para que la ciudadanía esté enterada por lo que no debe haber omisión al respecto.

“Prácticamente cómo se ejerce y cómo se manejan los recursos públicos, están en este marco legal en materia de transparencia y acceso a la información pública que se reformó entre 2015 y 2018, en la nueva normatividad, no solamente obliga a los gobiernos federales estatales y municipales a publicar este tipo de información, sino amplió su alcance hacia los partidos políticos e incluso hacia los propios sindicatos en todo el país y en los estados de la república mexicana”, comentó.

Los órganos garantes como son el Instituto Nacional de transparencia y acceso a la información pública, las comisiones estatales de transparencia y acceso a la información pública, comúnmente realizan revisiones periódicas para ver si todos los entes públicos están dando cumplimiento a lo que establece la ley de transparencia.

Sin embargo, considera que los últimos tiempos sehan tomado como un tema muy a la ligera por lo que cree que se deben fortalecer aún más estas comisiones o estos órganos garantes para la imposición y aplicación de las sanciones, si bien es cierto que hoy en día las leyes prácticamente que existen establecen sanciones para los servidores públicos o para las personas que están obligados a este tipo de información, yque a veces toma muy a la ligera la aplicación de sanciones.

Comentó que la mejor prueba de ello, es que en materia de revisión de cuentas y los candidatos, los partidos políticos que no cumplan con sus informes de precampaña, sus informes de gastos de campañas o no cumplan con cualquier otra obligación que abone a esta rendición de cuentas, son sujetos a través del dictamen que emita la comisión de fiscalización y qué apruebe el consejo general del instituto y de los órganos locales.Especificó que pueden ser sujetos a sanciones, incluso económica, cancelaciones de registro, como sucedió hace algunos díasque canceló el registro de varios candidatos que no cumplieron con esas obligaciones y que ya no podrán participar en los procesos próximos del 6 de junio.