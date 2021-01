Marinsa no cumple con pagos atrasados a sus proveedores

Tiene deudas millonarias desde el 2018, por lo que podría enfrentar demandas en juzgados civiles

La empresa Marinsa de México no pagó a sus proveedores y contratistas las facturas que debe desde el 2018 hasta el 2020, que representan cifras importantes que no saldó y que le generarían demandas en juzgados civiles, sumándose a las dos que tiene activas la empresa Perforadora Central por no pagar la renta de la plataforma “Uxpanapa” para seguir trabajando en el campo Xikin asignado por Petróleos Mexicanos.

Fiel a su costumbre de no pagar a los proveedores, Marinsa de México que dirigen los hermanos José Luis y José Juan Zavala Solís, solo hacían promesas de pago que nunca cumplían, pedían plazos extendidos por más de 120 días y después solo entregaba pequeñas cantidades que no llegaban ni al uno por ciento de la deuda, señaló uno de los proveedores que pidió el anonimato.

El director de estrategia de Marinsa, Sergio Suárez Toriello, les ha dicho como excusa que Petróleos Mexicanos les debe unos 8 millones de dólares, de los cuales el 30 por ciento se ha retrasado siete meses, además de los contratos que les cancelaron antes de tiempo, por ello les es imposible pagar a su proveedores y contratistas.

Ante la cancelación de contratos que le costaron millones de pesos a la empresa, Luis Alonso García Hernández, señaló que Zavala Solís, empoderado por Romero Oropeza como líder de la mafia del poder petrolero en el sureste de México, comenzará a sufrir la misma suerte que su antecesor Armando Yáñez Osuna, propietario de Oceanografía, quien tuvo una estrepitosa caída.

Lamentablemente 2021 no pinta bien para esos empresarios locales y foráneos que tienen facturas ingresadas en Marinsa, pues todo indica que la empresa petrolera filial de Cemza inició su estrepitoso descenso y no tendrá recursos para el pago de estos pasivos.