Marinsa no le paga a obreros

Hace más de un mes y medio que Marinsa no les paga salarios y prestaciones a poco más de 200 obreros, además se les informó que ya no serían contratados de nuevo para subir a la plataforma Jap Driller 1, que realiza la perforación de pozo en el campo Xikín; a José Luis Zavala empoderado por Romero Oropeza como líder de la mafia del poder petrolero no le importa el bienestar de sus trabajadores. Marinsa de México una de las ocho empresas que integran el Corporativo Empresarial Zavala (CEMZA), mantiene a más de 200 trabajadores esperando sus salarios, no conforme con esto, José Antonio Burgos y Berenice Martín, de capital humano, inició con una seria de despidos de trabajadores asignados a las plataformas y barcos de la empresa Marinsa, a pesar de que tienen contratos activos y esto les genera millonarios ingresos económicos.

Los trabajadores afectados denunciaron las arbitrariedades que comete la contratista petrolera carmelita, que los obliga a laborar en embarcaciones y plataformas sin las medidas sanitarias contra el Covid-19, además de diversos atropellos a sus derechos laborales consistentes en evasión de impuestos, es decir no pagan aportaciones al IMSS, ni al Infonavit, porque los tienen contratados por medio de empresas Outsourcing como Endelmay Services de Nuevo León y Fábricas Herbert de Campeche.

Marinsa hace promesas a los obreros, indicándoles que en 10 o 15 días se les pagaría sus salarios atrasados, pero estas solo son artimañas legaloides, pues esperan que pasen los dos meses que tienen por ley los obreros para presentar demandas laborales en contra de la filial de Cemza, quedándose con nada en sus manos.