Martín Gil, el “Flash Campechano”

En entrevista para EL SUR DE CAMPECHE, Martín Gil Coral narró sus experiencias como competidor de fondo y medio fondo

Con 50 años de edad, cumplidos el pasado 27 de enero, Martín Gil Coral todavía tiene mucho que dar en su categoría, corredor de fondo y medio fondo, su nombre es reconocido a nivel estatal, regional, nacional e internacional, su pasión son las pruebas de muchos kilometrajes, son las que más ha disfrutado dentro de su carrera deportiva.

Que más pudo haber deseado, tener a uno de sus hijos, corriendo a su lado, pero no se dio, sin embargo, se siente feliz de verlos feliz a algunos con su familia, otros todavía solteros triunfando en lo que más les gusta.

Martín, como el mismo señala en la entrevista que le hicimos, inició como corredor llanero, solo por el simple hecho de que le gustaba, sin tener a ningún maestro que le enseñara la técnica para hacerlo, él tomó parte en eventos a nivel escolar, donde logró varias medallas a nivel nacional, sus pasiones son las carreras de fondo y medio fondo, pero en aquel entonces ganó varias medallas a nivel nacional en la prueba de los 400 y 800 metros.

Siendo en Guadalajara su última carrera como escolar, la verdad dijo, “esas pruebas no me llenaban, las hacía porque estaba en la escuela, pero a partir de esa última carrera, me dediqué al fondo y medio fondo, donde he tenido grandes satisfacciones”.

Fue en el 88 que Martín Gil Coral da a conocer a través de los medios de comunicación, luego de terminar su participación en la categoría escolares que comienza a tener asesoramiento con entrenadores, el primero quien le dio consejos y su enseñanza fue el Profesor Miguel el “Bozo” Hernández, quien por mucho tiempo fue entrenador de la Universidad Autónoma de Campeche.

Posteriormente se fue a entrenar al INJUVE, ex CREA ahora C.C.D.Y.U., siendo el maestro Vicente Aguayo quien lo tuvo como atleta, junto con el maestro Humberto Sánchez, quien se dedica mayormente a los atletas de pista y campo.

¿Con Vicente Aguayo como tu entrenador, nunca te propuso ser atleta de pista?

La verdad como te dije antes, de chavo, cuando estaba yo en nivel escolar me metí prácticamente a pruebas de pista y campo, pero pues lo hice por la edad además de que los maestros me seleccionaban para representar a la escuela y eso sí, mis fuertes eran los 400 y 800 metros.

Quién me lo propuso fue el maestro Vicente Aguayo, me dijo que yo estaba muy bien en este aspecto y que por qué no me quedaba en las pruebas de pista, pero estas pruebas son de velocidad, son muy rápidas, imagínate la de cien metros, te soy sincero no las disfrutaba.

¿Cuáles fueron los eventos nacionales en donde participaste por primera ocasión de joven?

Cuando ya estaba más grande fui a un nacional al Wilfrido Massieu, posteriormente asistí en aquellos tiempos a los Juegos Obreros en donde me acuerdo estuvo en la prueba de relevos 4 X 100 Pablo Lanz, que era una persona más grande de los que fuimos a esta carrera y nos quedamos con el tercer lugar.

Fíjate que allá en el Wilfrido Massieu tuve la oportunidad de conocer a Arturo Barrios a Gabriela Quiroz, corrí en los 800 metros, fue mi primera carrera prácticamente internacional y bueno pues ahí la verdad tuve la anécdota de que pensé que estaba en Campeche, me chamaquearon, salí a toda velocidad y me cansé o sea prácticamente y al final ya venía yo con trabajo en los últimos 50 metros parecía que ya no tenía yo piernas.

Imagínate correr entre 64 corredores, eran ocho por hits, se fueron eliminando hasta llegar los ocho mejores, fue un gran esfuerzo, pero fue una verdadera experiencia, en ese tiempo corría los 400 metros en 58 y 59 segundos, los 800 debajo de los dos minutos, estaba joven.

En el 96 estuve en un selectivo en diez mil metros valla en Villahermosa, Tabasco, esto era para los Juegos Olímpicos, la verdad no nos fue muy bien que digamos, pero fui representando al estado de Campeche.

En el 2000 estuve en Guadalajara, donde me quedé con un tercer lugar en 400 metros planos y además el tercer lugar en los 800 metros planos tercer lugar nacional.

Posteriormente vinieron los eventos internacionales medios maratones, maratones aún recuerdo en el 2009 ese sí se me quedó muy grabado en la mente fue en Cozumel donde competimos con lo mejor del país.

Más adelante me fui a Cancún, en ese mismo año, el 2009, comenzaban a participar los kenianos, estaba verdaderamente joven, pero quería darme un tiro con lo mejor y quedé en quinto lugar nacional.

Más adelante, 2009 o 2010, volvió a competir en Cancún en aquel entonces ya estaba trabajando, mi plaza de maestro me lo dieron en Isla Aguada y ahí comencé a entrenar para ir a Cancún al maratón, ahí los eventos de esta naturaleza lo efectúan por las tardes, imagínate, cuando termino, todavía se realizó la premiación y de ahí me tuve que regresar de volada, porque tenía que estar temprano al otro día dando mis clases, ahí obtuve un tercer lugar, pero me acuerdo que descalificaron a un mexicano, por haberse robado un tramo y subí al segundo lugar.

La verdad me ha ido muy bien en todos los maratones y medio maratones, es una prueba que disfruto fíjate que no es presunción, pero aquí en el sureste me consideren el terror de los competidores, los que vienen, vienen con el afán de ganarle a Martin Gil Coral y eso me llena de satisfacción el hecho de que he forjado ese respeto en estas pruebas en el sureste de México.

¿La carrera de la milla te quedó chica?

Pues la verdad la verdad sí, las pruebas de pista y de la milla no las disfrutaba, era algo que esperabas cada mes los últimos sábados y llegabas y sabía que la iba a ganar, eran tan rápidas que no les veía el chiste, no me llenaban.

En la carrera de la milla estuve durante muchos años participando, casi 20 años, la última fue organizada por el maestro Cayetano Rendis como coordinador de actividades deportivas del Ayuntamiento, de ahí desapareció, como hasta la fecha.

¿Qué es lo que estás haciendo ahora durante esta pandemia, estás entrenando?

Fíjate que tuve la fortuna que en el mes de diciembre fui a México para hacer un poquito de altura. Estuve en la ciudad de México en la Marquesa y varios puntos altos ahí de la capital, en febrero fui a Puebla a subir un cerro de 4000 metros allá en medio de Río Frío y de Puebla, ahí estuve unos días, lo que me ayudó prácticamente a mantener la forma física.

Ahorita en casa te voy a ser sincero hago ejercicios subo escaleras, aunque el lugar la verdad el lugar está bastante chico, en ocasiones me doy mi escapadita a Chulbac, hago mis carreras de 65 kilómetros solamente para mantener la forma y otra vez de regreso a la casa.

¿A tus 50 años estás en forma, qué haces para mantenerte?.

Pues entre lo que cabe, alimentarme bien, la alimentación es básica, es parte de la preparación, quien no tiene una buena alimentación, no rinde en nada.

Hacemos carga de trabajo, semanales, junto con mis alumnos del club, club que tiene ya más de 20 años que formé, fue el primer club de atletismo registrado ante la FMA. en donde tenemos a jóvenes, personas adultas y de la tercera edad, asisten aproximadamente entre 25 a 30 personas, que van en busca de un programa de entrenamiento, van para que le demos indicaciones dependiendo también donde la de la prueba en la que vamos a ir competir con repeticiones métricas para fortalecer el músculo, entrenamientos musculares, subida de cerros estamos ruta de 20, 25 y 30 kilómetros, acorde a la preparación de cada persona, corredores de 10 kilómetros, de medio maratón, de maratón, jóvenes que van a hacer trabajo de pista que son escolares todos hacen su trabajo distinto Así que dependiendo de lo que tú vayas a competir es la carga de trabajo que se te va aplicar.

¿Cuál es la mejor experiencia que te ha dejado el atletismo?

El atletismo me ha dejado muchas satisfacciones, primera que con el atletismo me di a conocer a nivel nacional e internacional tengo amistades extranjeros, gente fuera de México que son mis amigos, segundo que a través del atletismo yo pude terminar mi carrera profesional y tercero que tengo amistades de toda de toda índole de toda posición económica, política, social y eso es importante.

¿Ninguno de tus hijos quiso ser corredor?

Lo he sufrido, me ha costado mucho asimilarlo, yo hubiese querido ver a mis hijos al lado de su papá corriendo como hay muchas familias que se dedican a eso, pero por X o por Y, mis tres hijos de matrimonio y dos de crianza, el único que intentó y logró llegar a obtener un tercer lugar en salto de longitud, fue Martín Jr. en una competencia nacional representando al Instituto Campechano, cuando le preguntaban porqué no iba a entrenar o competía como lo hacía yo, contestaba que no estaba loco, una de mis hijas se fue por el voleibol, acaba de graduarse, no siguió jugando, una de mis hijas de crianza que vive en Puebla sí corre, pero también muy poco por su trabajo, aunque cuando viene a Campeche de visita y hay competencias largas, ha logrado sobresalir, concluyó con esta entrevista Martín Gil Coral.