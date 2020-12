Martínez Aké enlistado para reelección, pero no quiere

Carlos Martínez Aké forma parte de los 441 Diputados Federales que notificaron a la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja sus pretensiones de buscar la reelección para el proceso electoral del 2021. El morenista expresó que no se trata de ambición personal, sino más bien una instrucción de la Dirigencia Nacional enfocada a mantener los triunfos y continuar así respaldando al Presidente Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación desde el Poder Legislativo.

Sin embargo, aclaró que el haber firmado la carta de intención no lo hace candidato de facto; la selección recaerá en la Dirigencia Nacional; además, son dos los morenistas quienes han mostrado interés por ser candidato uno de ellos el coordinador de la bancada en el Congreso del Estado José Luis Flores Pacheco.

“Quiero decir que todo obedece a una estrategia política que se llevará a cabo de cara a la siguiente Legislatura se prevé que un importante número de diputados de Morena logren la reelección y aprovechar la experiencia legislativa y no empezar de cero”, apuntó. De acuerdo a la convocatoria para la selección de candidatos a diputado federal, los interesados deberán presentar su registro el día 30 de diciembre, insistió, que habría una encuesta entre todos los aspirantes y el mejor posicionado será el abanderado.

“No es que soy el candidato, eso todavía pasará por el tamiz del procedimiento del partido, allí se tomará la mejor decisión, será lo que mejor le sirva a Morena para conservar la mayoría en la Cámara de diputados y porque no decirlo, lo mejor que sea para el estado donde estamos trabajado con la licencia Layda Sansores en conseguir la alternancia”, apuntó. Días atrás el mismo Martínez Aké habló de la posibilidad de competir por la Alcaldía de Campeche, al recordarle ello, manifestó que no ha cambiado de parecer, pero se sujetará a la decisión del partido, en este caso, insistió en la posibilidad de reelegirse.

Sobre la posibilidad de lograr mantener el escaño, reconoció que se viene una elección complicada, pero desde que asumió su responsabilidad ha cumplido con la encomienda no solo en el papel de reformar las Leyes, sino también atendiendo a la población, en este último caso, dijo, “fuera de los reflectores”. Insistió que ha trabajado para apoyar a la 4T y lo seguirá haciendo desde la responsabilidad que le asignen, ya sea como candidato o acomodador de sillas en los eventos. “En lo personal me siento preparado, con experiencia, listo para la encomienda que el partido me dé, desde ser candidato, repito me encantaría por la Presidencia Municipal, nuestro municipio merecer una mejor opción de Gobierno responsable y Carlos Martínez podría hacerlo así”, finalizó.