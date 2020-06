Más celeridad Fiscal, exige Nelly Márquez

Siguen impunes los pandilleros golpeadores

La Diputada panista Nelly Márquez Zapata solicitó a la Fiscalía General del Estado que debería de darle celeridad a los asuntos que tiene y más a las agresiones que se les dieran a los ciudadanos que fueron a solicitar ayuda al DIF Municipal.

En entrevista, dijo que a nivel nacional lo que respecta a seguridad y las instituciones que deben de brindar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos, están terribles.

“A nivel nacional el aumento de la delincuencia ha sido terrible y no ha parado, hay un aumento semanal y mensual y el gobierno federal está siendo reprobado en esta materia” dijo.

Señaló que a la Fiscalía solo se le está solicitando que realice las cosas bien y como deberían de ser, pero el problema es que toda acción en su mayoría lo politizan.

Mencionó que, además de politizar la situación, también se tocan otros intereses, aunado a que se está semiparalizado por la pandemia, por lo que prácticamente está funcionando lo necesario.

“Estamos semiparalizados hasta en la Fiscalía, ya que están cerrados los juzgados, solo están los mínimos, entonces, habría qué checar bien por qué no lo están haciendo”, dijo.

Al final, sentenció que el gobierno no ha sido capaz de brindar seguridad a los campechanos, pese a que paga impuestos por todo y es ahí cuando se debería de tener bienestar.

“Se supone que debe de haber seguridad para que nuestros bienes no nos los roben, para que tengamos buenas calles y no rompan nuestros vehículos y no están cumpliendo y la verdad es esa, no está cumpliendo con nada este gobierno”, concluyó.